Учасниця реаліті-шоу про кохання "Холостяк-15" Любов Конате показала, як створити елегантний осінній образ, який поєднує комфорт, стриманість і дорогий вигляд.

Styler з посиланням на відео в її Instagram розповідає про деталі "луку" та як відтворити такий комплект.

Який "лук" вибрала учасниця "Холостяка"

У відео Любов починає перевтілення з білого вафельного халата, а завершує його стильним міським образом у сіро-бордовій гамі.

Це поєднання сучасної елегантності, міського мінімалізму та "інтелектуального шику" (smart chic). Такий стиль доречний як для прогулянок містом, так і для зустрічей, роботи чи повсякденних справ.

Основою образу стала спокійна світло-сіра палітра, яку доповнюють молочні відтінки. А глибокий винний колір сумки та чобіт додає виразності й робить комплект цікавішим.

Окрему роль відіграють аксесуари: виразні окуляри, лаконічні прикраси та зачіска допомагають створити цілісний і продуманий образ.

Як повторити цей образ

Довге сіре пальто - основа образу

Головний елемент комплекту - довге двобортне пальто світло-сірого кольору. Воно має вільний, трохи маскулінний крій, чітку лінію плечей, широкі лацкани та темні ґудзики.

Таке пальто візуально витягує силует і додає образу стриманої елегантності. Завдяки універсальному кольору його легко поєднувати з базовим гардеробом.

Для повторення образу підійде модель прямого або оверсайз-крою, бажано довжиною нижче коліна.

Об'ємний светр із високим горлом

Під пальтом - світло-сірий в'язаний светр із високим коміром-гольфом.

Об'ємний трикотаж додає затишку, а близький до пальта відтінок створює ефект монохромного комплекту. Завдяки різниці фактур образ не виглядає нудним.

Світлий низ для контрасту

Нижню частину образу формують легінси молочного відтінку.Вони врівноважують об'ємний верх і роблять комплект візуально легшим. До того ж світлий низ добре поєднується із сірою гамою та винними аксесуарами.

Для повсякденного варіанта можна обрати прямі світлі штани, а для більш розслабленого - молочні легінси.

Бордові чоботи - головний акцент

Особливу увагу привертають високі чоботи до коліна з глянцевої шкіри насиченого темно-бордового кольору. Модель має квадратний чи трохи видовжений носок. Таке взуття додає образу виразності та створює цікавий контраст зі спокійними відтінками одягу.

Важливо, що такий же відтінок має і сумка. Саме цей прийом допомагає зробити комплект цілісним.

Бордова сумка

Ще один помітний елемент - сумка середнього розміру з гладкої бордової шкіри. Вона має фірмову металеву застібку-перемичку та її можна носити як на плечі, так і на згині ліктя.

Завдяки насиченому кольору сумка стає одним із головних акцентів образу. Вона перегукується з чоботами та додає комплекту завершеності.

Виразні окуляри

Любов доповнила образ окулярами в чорній оправі з м'яко піднятими зовнішніми кутиками - так звані cat-eye. Вони додають комплекту характеру, підкреслюють риси обличчя та підтримують загальний настрій інтелектуального шику.

Це вдалий приклад того, як один аксесуар може зробити навіть базовий комплект більш виразним.

Мінімалістичні прикраси

Для образу Люба обрала делікатні прикраси з мотивом чотирилисника у чорно-золотій гамі. Серед них - невеликі сережки-гвіздки, каблучка та тонкий браслет. Вони не перевантажують комплект, але додають йому витонченості.

Такий підхід особливо доречний, коли одяг і без того має виразні фактури та акцентні деталі.

Зачіска та природний макіяж

Завершують образ гладко зачесане назад волосся, зібране в низький хвіст із рівним проділом. Така зачіска відкриває обличчя, підкреслює вилиці та акцентує увагу на окулярах.

Макіяж виконаний у природній гамі: виразні брови, делікатно підкреслені очі та матова помада нюдово-бежевого відтінку.

Чому цей образ виглядає стильно

Секрет комплекту - у вдалому поєднанні базових речей, фактур і кольорових акцентів.

Світло-сіре пальто та светр створюють спокійну основу, молочний низ додає легкості, а бордові чоботи й сумка роблять образ виразним.

Водночас тут немає надмірної кількості деталей: кожен елемент доповнює інший, а прикраси й окуляри лише підкреслюють загальний настрій.

Головний стилістичний прийом - поєднання нейтральної бази з двома однаковими за кольором акцентами. Це простий спосіб зробити осінній гардероб елегантнішим без складних комбінацій і надмірних витрат.

Такий комплект легко адаптувати під власний стиль: достатньо підібрати схожі за кольором речі, зручне взуття та кілька лаконічних аксесуарів.