Участница реалити-шоу о любви "Холостяк-15" Любовь Конате показала, как создать элегантный осенний образ, в котором сочетаются комфорт, сдержанность и дорогой вид.
Styler со ссылкой на видео в ее Instagram рассказывает о деталях "лука" и как воспроизвести такой комплект.
Какой "лук" выбрала участница "Холостяка"
На видео Любовь начинает перевоплощение с белого вафельного халата, а завершает его стильным городским образом в серо-бордовой гамме.
Это сочетание современной элегантности городского минимализма и "интеллектуального шика" (smart chic). Такой стиль подходит как для прогулок по городу, так и для встреч, работы или повседневных дел.
Основой образа стала спокойная светло-серая палитра, которую дополняют молочные оттенки. А глубокий винный цвет сумки и сапог придает выразительности и делает комплект более интересным.
Отдельную роль играют аксессуары: выразительные очки, лаконичные украшения и прическа помогают создать цельный и продуманный образ.
Как повторить этот образ
Длинное серое пальто - основа образа
Главный элемент комплекта - длинное двубортное пальто светло-серого цвета. Оно имеет свободный, немного маскулинный крой, четкую линию плеч, широкие лацканы и темные пуговицы.
Такое пальто зрительно вытягивает силуэт и придает образу сдержанной элегантности. Благодаря универсальному цвету, его легко сочетать с базовым гардеробом.
Для повторения образа подойдет модель прямого или оверсайз-кроя, желательно длиною ниже колена.
Объемный свитер с высоким горлом
Под пальто - светло-серый вязаный свитер с высоким воротником-гольфом.
Объемный трикотаж придает уюта, а близкий к пальто оттенок создает эффект монохромного комплекта. Благодаря разнице фактур образ не выглядит скучным.
Светлый низ для контраста
Нижнюю часть образа формируют легинсы молочного оттенка. Они уравновешивают объемный верх и делают комплект легче. К тому же, светлый низ хорошо сочетается с серой гаммой и винными аксессуарами.
Для повседневного варианта можно выбрать прямые светлые штаны, а для более расслабленного - молочные легинсы.
Бордовые сапоги - главный акцент
Особое внимание привлекают высокие сапоги до колена из глянцевой кожи насыщенного темно-бордового цвета. Модель имеет немного удлиненный носок. Такая обувь придает образу выразительности и создает интересный контраст со спокойными оттенками одежды.
Важно, что такой же оттенок имеет и сумка. Именно этот прием помогает сделать комплект целостным.
Бордовая сумка
Еще один броский элемент - сумка среднего размера из гладкой бордовой кожи. Она имеет фирменную металлическую застежку-перемычку и ее можно носить как на плече, так и на сгибе локтя.
Благодаря насыщенному цвету сумка становится одним из главных акцентов образа. Она перекликается с сапогами и добавляет комплекту завершенности.
Выразительные очки
Любовь дополнила образ очками в черной оправе с мягко приподнятыми наружными уголками - так называемые cat-eye. Они придают комплект характеру, подчеркивают черты лица и поддерживают общее настроение интеллектуального шика.
Это удачный пример того, как один аксессуар может сделать даже базовый комплект более внятным.
Минималистичные украшения
Для образа Люба выбрала деликатные украшения с мотивом четырехлистника в черно-золотой гамме. Среди них - небольшие серьги-гвоздики, кольца и тонкий браслет. Они не перегружают комплект, но придают ему утонченность.
Такой подход особенно уместен, когда одежда и так имеет выразительные фактуры и акцентные детали.
Прическа и естественный макияж
Завершают образ гладко зачесанные назад волосы, собранные в низкий хвост с ровным пробором. Такая прическа открывает лицо, подчеркивает скулы и акцентирует внимание на очках.
Макияж выполнен в природной гамме: выразительные брови, деликатно подчеркнутые глаза и матовая помада бледно-бежевого оттенка.
Почему этот образ выглядит стильно
Секрет комплекта - в удачном сочетании базовых вещей, фактур и цветовых акцентов.
Светло-серое пальто и свитер создают спокойную основу, молочный низ придает легкости, а бордовые сапоги и сумка делают образ выразительным.
В то же время здесь нет чрезмерного количества деталей: каждый элемент дополняет другой, а украшения и очки лишь подчеркивают общее настроение.
Главный стилистический прием - сочетание нейтральной базы с двумя одинаковыми по цвету акцентами. Это простой способ сделать осенний гардероб более элегантным без сложных комбинаций и чрезмерных затрат.
Такой комплект легко адаптировать под свой стиль: достаточно подобрать похожие по цвету вещи, удобную обувь и несколько лаконичных аксессуаров.
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