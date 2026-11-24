Когда после рабочего дня не хочется долго стоять у плиты, к ужину можно приготовить пасту с фаршем, томатами в собственном соке и пармезаном. Такое блюдо пригодится также при отключениях света, если дома есть газовая плита.

Ингредиенты для приготовления пасты

На 2 порции понадобятся:

макароны из твердых сортов пшеницы - 60 г;

мясной фарш - 100 г;

томаты в собственном соке - 100 г;

пармезан - 20 г;

консервированная красная фасоль - 50 г;

салат чука - 40 г;

соль и специи - по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Отварите макароны в подсоленной воде в соответствии с инструкцией на упаковке.

Тем временем выложите фарш на разогретую сковороду и обжарьте, разбивая лопаткой комочки мяса. Добавьте помидоры в собственном соке, соль и любимые специи.

Протушите фарш с томатами до полной готовности мяса и загустения соуса. При необходимости добавьте немного воды, в которой варились макароны.

Переложите готовые макароны в сковороду, перемешайте с мясным соусом и прогрейте все еще одну-две минуты.

Выложите пасту в глубокую тарелку и посыпьте мелко натертым пармезаном.

Паста с фаршем в томатном соусе, которую я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

С чем подавать пасту

Мне очень нравится дополнять даже такие простые блюда ингредиентами с разными вкусами и текстурами. В этот раз в пасту я добавила консервированную красную фасоль и салат чука.

Они не нуждаются в дополнительном приготовлении, а сам ужин получается более разнообразным. К тому же, фасоль является дополнительным источником белка и клетчатки.

Аллергены: глютен, молоко и молочные продукты (лактоза).