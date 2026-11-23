Скумбрия в духовке может стать отличным вариантом ужина, когда хочется приготовить что-нибудь вкусное без лишних усилий. Благодаря пряному маринаду рыба приобретает насыщенный вкус, а ее мясо остается нежным и сочным.
Как приготовить такое блюдо и что следует учесть, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.
Запеченное филе скумбрии в пряном маринаде
Идею этого блюда я взяла из рецепта скумбрии в соевом маринаде на кулинарном сайте SHUBA.
Для своего варианта я решила использовать филе вместо целой рыбы, добавить в маринад паприку, чеснок и немного лимонного сока. Благодаря такому сочетанию скумбрия получается ароматной, с румяной корочкой и нежным мясом внутри.
Что важно знать перед приготовлением
Скумбрия - достаточно жирная рыба, поэтому для ее запекания не требуется много масла. При этом важно правильно подготовить филе и не передержать его в духовке.
Я советую оставлять кожу, ведь она помогает кусочкам сохранять форму во время запекания.
Если используете замороженную скумбрию, лучше размораживать ее постепенно в холодильнике. Перед маринованием филе нужно обсушить бумажными полотенцами, чтобы специи лучше распределились по поверхности.
Ингредиенты
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Скумбрия - 2 шт. или 4 филе
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Соевый соус - 2 ст. л.
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Растительное масло - 2 ст. л.
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Сладкая паприка - 1 ч. л.
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Сушеный чеснок - 1 ч. л.
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Черный молотый перец - по вкусу
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Лимонный сок - 1 ст. л.
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Свежая петрушка - для подачи
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Соль - при необходимости
Как приготовить запеченное филе скумбрии
Шаг 1. Подготовьте рыбу
Сначала я очищаю скумбрию от внутренностей, отрезаю голову и хвост, после чего аккуратно удаляю хребет и крупные кости.
В результате получаю четыре кусочка филе с кожей. Промакиваю их бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.
Шаг 2. Приготовьте пряный маринад
В отдельной миске смешиваю соевый соус, растительное масло, сладкую паприку, сушеный чеснок, черный перец и лимонный сок.
Все тщательно перемешиваю до однородности. Соль сразу не добавляю, поскольку соевый соус уже достаточно соленый.
Шаг 3. Замаринуйте скумбрию
Выкладываю подготовленное филе в миску или форму и равномерно смазываю маринадом со всех сторон.
Оставляю рыбу примерно на 20-30 минут в холодильнике, чтобы она пропиталась ароматом специй.
Шаг 4. Запеките филе в духовке
Разогреваю духовку до 180 градусов.
Выкладываю скумбрию в форму для запекания кожей вверх и поливаю оставшимся маринадом.
Запекаю примерно 20-25 минут. Время зависит от толщины филе, поэтому в конце проверяю готовность: мясо должно стать непрозрачным и легко разделяться вилкой.
Шаг 5. Подавайте готовую скумбрию
После запекания аккуратно перекладываю филе на большую тарелку, поливаю небольшим количеством сока, оставшегося в форме, и посыпаю мелко нарезанной свежей петрушкой.
Так рыба выглядит аппетитно, а зелень придает ей свежий аромат.
Аллергены: рыба, соя, глютен (пшеница, если содержится в соевом соусе).
Как сделать скумбрию еще вкуснее
Чтобы филе осталось сочным, я советую не запекать его дольше, чем необходимо. Скумбрия готовится достаточно быстро, поэтому уже через 20 минут стоит проверить ее готовность.
Если хочется получить более выраженную румяную корочку, в конце приготовления можно на несколько минут включить верхний нагрев. Важно следить, чтобы маринад не подгорел.
К такой рыбе хорошо подойдут картофельное пюре, рис, запеченные овощи или легкий салат из свежих овощей.
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