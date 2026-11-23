Скумбрия в духовке может стать отличным вариантом ужина, когда хочется приготовить что-нибудь вкусное без лишних усилий. Благодаря пряному маринаду рыба приобретает насыщенный вкус , а ее мясо остается нежным и сочным.

Как приготовить такое блюдо и что следует учесть, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.

Запеченное филе скумбрии в пряном маринаде

Идею этого блюда я взяла из рецепта скумбрии в соевом маринаде на кулинарном сайте SHUBA.

Для своего варианта я решила использовать филе вместо целой рыбы, добавить в маринад паприку, чеснок и немного лимонного сока. Благодаря такому сочетанию скумбрия получается ароматной, с румяной корочкой и нежным мясом внутри.

Что важно знать перед приготовлением

Скумбрия - достаточно жирная рыба, поэтому для ее запекания не требуется много масла. При этом важно правильно подготовить филе и не передержать его в духовке.

Я советую оставлять кожу, ведь она помогает кусочкам сохранять форму во время запекания.

Если используете замороженную скумбрию, лучше размораживать ее постепенно в холодильнике. Перед маринованием филе нужно обсушить бумажными полотенцами, чтобы специи лучше распределились по поверхности.

Ингредиенты

Скумбрия - 2 шт. или 4 филе

Соевый соус - 2 ст. л.

Растительное масло - 2 ст. л.

Сладкая паприка - 1 ч. л.

Сушеный чеснок - 1 ч. л.

Черный молотый перец - по вкусу

Лимонный сок - 1 ст. л.

Свежая петрушка - для подачи

Соль - при необходимости

Как приготовить запеченное филе скумбрии

Шаг 1. Подготовьте рыбу

Сначала я очищаю скумбрию от внутренностей, отрезаю голову и хвост, после чего аккуратно удаляю хребет и крупные кости.

В результате получаю четыре кусочка филе с кожей. Промакиваю их бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.

Шаг 2. Приготовьте пряный маринад

В отдельной миске смешиваю соевый соус, растительное масло, сладкую паприку, сушеный чеснок, черный перец и лимонный сок.

Все тщательно перемешиваю до однородности. Соль сразу не добавляю, поскольку соевый соус уже достаточно соленый.

Шаг 3. Замаринуйте скумбрию

Выкладываю подготовленное филе в миску или форму и равномерно смазываю маринадом со всех сторон.

Оставляю рыбу примерно на 20-30 минут в холодильнике, чтобы она пропиталась ароматом специй.

Шаг 4. Запеките филе в духовке

Разогреваю духовку до 180 градусов.

Выкладываю скумбрию в форму для запекания кожей вверх и поливаю оставшимся маринадом.

Запекаю примерно 20-25 минут. Время зависит от толщины филе, поэтому в конце проверяю готовность: мясо должно стать непрозрачным и легко разделяться вилкой.

Шаг 5. Подавайте готовую скумбрию

После запекания аккуратно перекладываю филе на большую тарелку, поливаю небольшим количеством сока, оставшегося в форме, и посыпаю мелко нарезанной свежей петрушкой.

Так рыба выглядит аппетитно, а зелень придает ей свежий аромат.

Запеченное филе скумбрии в пряном маринаде (Фото: Остапова Анастасия, Styler)

Аллергены: рыба, соя, глютен (пшеница, если содержится в соевом соусе).

Как сделать скумбрию еще вкуснее

Чтобы филе осталось сочным, я советую не запекать его дольше, чем необходимо. Скумбрия готовится достаточно быстро, поэтому уже через 20 минут стоит проверить ее готовность.

Если хочется получить более выраженную румяную корочку, в конце приготовления можно на несколько минут включить верхний нагрев. Важно следить, чтобы маринад не подгорел.

К такой рыбе хорошо подойдут картофельное пюре, рис, запеченные овощи или легкий салат из свежих овощей.