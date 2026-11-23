Куриные митболы в сливочно-творожном соусе – тот случай, когда из обычного фарша можно приготовить ужин, который понравится всей семье. Мясные шарики получаются нежными и сочными, а соус из сливок и плавленого сыра настолько вкусным, что им захочется щедро полить еще и гарнир .

Куриные митболы

Ингредиенты:

куриный фарш - 400 г,

сливки 10% - 200 мл,

плавленый сырок - 70 г,

сливочное масло - 50 г,

специи - по вкусу.

Как приготовить митболы в сливочно-сырном соусе

Начинаем с фарша. Выкладываем его в миску и добавляем специи. Я использую паприку, черный перец, сванскую соль и сушеный чеснок. Если сванская соль уже достаточно соленая, обычную можно вообще не добавлять. Все тщательно перемешиваем, чтобы специи не остались где-нибудь в одном уголке миски.

Теперь лепим шарики. Я делаю их небольшими, примерно размером с грецкий орех. Количество фарша для одного шарика я измеряла чайной ложкой - так они получились примерно одинакового размера. Если фарш прилипает к рукам - просто смочите ладони водой.

Будущие митболы в сыром виде (фото: Юлия Шиканова)

Ставим сковороду на средний огонь и кладем 25 грам сливочного масла. Когда оно растопится, осторожно выкладываем наши митболы.

Обжариваем их примерно 5-7 минут, время от времени переворачивая. Нам нужна легкая золотистая корочка, а не полностью готовое мясо. Дальше шарики еще будут тушиться в соусе.

К митболам вливаем сливки, добавляем оставшееся масло (еще 25 г) и нарезанный небольшими кусочками плавленый сырок. Я советую нарезать сырок как можно мельче, потому что так он быстрее расплавится. Осторожно перемешиваем соус, стараясь не повредить сами шарики.

Убавляем огонь, накрываем сковороду крышкой и оставляем все примерно на 10 минут.

Куриные митболы в сливочно-сырном соусе (фото: Юлия Шиканова)

За это время сыр расплавится, сливки станут гуще, а митболы пропитаются соусом. Если видите, что он слишком быстро сгущается, добавьте буквально несколько ложек воды.

Что я советую учесть

Прежде не делайте слишком сильный огонь. Сливки 10% могут расслоиться от активного кипения, а нам нужен нежный соус.

Еще один момент - плавленый сырок. Лучше брать обычный сливочный, без грибов, ветчины и других добавок. Хотя если любите экспериментировать, можно попробовать и другие вкусы.

Кстати, не пугайтесь, если поначалу соус будет казаться жидким. Пока сыр плавится, консистенция постепенно меняется. А когда блюдо немного остынет после приготовления, подливка может стать еще гуще.

И мой главный совет - подавайте эти митболы с картофельным пюре. Конечно, можно взять макароны, рис или гречку, но именно пюре с этим сливочно-сырным соусом сочетается особенно хорошо.

А еще не торопитесь добавлять много соли. В рецепте есть и сванская соль, и плавленый сырок, который тоже может быть соленым. Лучше в конце попробовать соус и уже тогда решить, нужно ли добавить немного соли.

Блюдо содержит молочные продукты. Дополнительные аллергены могут зависеть от плавленого сыра и использованных специй.