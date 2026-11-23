Курячі мітболи у вершково-сирному соусі - той випадок, коли зі звичайного фаршу можна приготувати вечерю, яка сподобається всій родині. М'ясні кульки виходять ніжними та соковитими, а соус із вершків і плавленого сиру настільки смачним, що ним захочеться щедро полити ще й гарнір .

Курячі мітболи

Інгредієнти:

курячий фарш - 400 г,

вершки 10% - 200 мл,

плавлений сирок - 70 г,

вершкове масло - 50 г,

спеції - за смаком.

Як приготувати мітболи у вершково-сирному соусі

Починаємо з фаршу. Викладаємо його в миску та додаємо спеції. Я використовую паприку, чорний перець, сванську сіль і сушений часник. Якщо сванська сіль уже достатньо солона, звичайну можна взагалі не додавати. Усе ретельно перемішуємо, щоб спеції не залишилися десь в одному куточку миски.

Тепер ліпимо кульки. Я роблю їх невеликими, приблизно з волоський горіх. Кількість фаршу для однієї кульки я вимірювала чайною ложкою - так вони вийшли приблизно однакового розміру. Якщо фарш прилипає до рук - просто змочіть долоні водою.

Майбутні мітболи у сирому вигляді (фото: Юлія Шиканова)

Ставимо сковорідку на середній вогонь і кладемо 25 грам вершкового масла. Коли воно розтопиться, обережно викладаємо наші мітболи.

Обсмажуємо їх приблизно 5-7 хвилин, час від часу перевертаючи. Нам потрібна легенька золотиста скоринка, а не повністю готове м'ясо. Далі кульки ще будуть тушкуватися в соусі.

До мітболів вливаємо вершки, додаємо решту масла (ще 25 г) і нарізаний невеликими шматочками плавлений сирок. Я раджу нарізати сирок якомога дрібніше, бо так він швидше розплавиться. Обережно перемішуємо соус, намагаючись не пошкодити самі кульки.

Зменшуємо вогонь, накриваємо сковорідку кришкою і залишаємо все приблизно на 10 хвилин.

Курячі мітболи у вершково-сирному соусі (фото: Юлія Шиканова)

За цей час сир розплавиться, вершки стануть густішими, а мітболи просочаться соусом. Якщо бачите, що він надто швидко густішає, додайте буквально кілька ложок води.

Що я раджу врахувати

Насамперед не робіть надто сильний вогонь. Вершки 10% можуть розшаруватися від активного кипіння, а нам потрібен ніжний соус.

Ще один момент - плавлений сирок. Краще брати звичайний вершковий, без грибів, шинки та інших добавок. Хоча, якщо любите експериментувати, можна спробувати й інші смаки.

До речі, не лякайтеся, якщо спочатку соус здаватиметься рідким. Поки сир плавиться, консистенція поступово змінюється. А коли страва трохи охолоне після приготування, підлива може стати ще густішою.

І моя головна порада - подавайте ці мітболи з картопляним пюре. Звісно, можна взяти макарони, рис чи гречку, але саме пюре з цією вершково-сирною підливою поєднується особливо добре.

А ще не поспішайте додавати багато солі. У рецепті є і сванська сіль, і плавлений сирок, який теж може бути солоним. Краще наприкінці спробувати соус і вже тоді вирішити, чи потрібно додати трохи солі.

Страва містить молочні продукти. Додаткові алергени можуть залежати від складу плавленого сиру та використаних спецій.