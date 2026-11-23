Новий тиждень, який розпочався 23-го і триватиме до 29 листопада, принесе кожному знаку Зодіаку свої випробування та можливості. Карти Таро підкажуть, на що звернути увагу в роботі, стосунках і фінансах та яких рішень не варто відкладати.

Овен

Карта Таро: П'ятірка Монет (пряма)

Цього тижня важливо не залишатися наодинці з проблемою, особливо якщо вона стосується грошей або роботи. Якщо ви найманий працівник, обговоріть із керівником конкретну складність і попросіть про необхідні ресурси чи допомогу колеги. Якщо працюєте на себе, напишіть двом потенційним клієнтам або колегам щодо співпраці. У стосунках скажіть партнеру, якої підтримки вам бракує, замість того щоб приховувати невдоволення. Якщо ви без пари, відновіть спілкування з людиною, якій довіряєте. Не відмовляйтеся від допомоги через незручність.

Телець

Карта Таро: Сімка Жезлів (пряма)

Вам доведеться відстоювати свою позицію, навіть якщо хтось не погоджується з вашим рішенням. На роботі найманим працівникам варто підготувати три конкретні аргументи на користь своєї пропозиції та озвучити їх на найближчій зустрічі. Якщо маєте власну справу або працюєте на фрилансі, перегляньте умови одного замовлення й не погоджуйтеся на додаткову роботу без відповідної оплати. У стосунках окресліть партнеру межі, які більше не готові порушувати. Не витрачайте сили на суперечки з людьми, які не хочуть вас почути.

Близнюки

Карта Таро: Лицар Кубків (пряма)

Лицар Кубків пов'язаний із романтичними пропозиціями, щирими почуттями та творчими ініціативами. Якщо ви в парі, запропонуйте партнеру побачення або спільне заняття, яке давно відкладали. Якщо ви без пари, самі напишіть людині, яка вам симпатична, і запропонуйте зустрітися без складних натяків. У роботі ця карта підтримує творчий підхід: найманим працівникам варто презентувати одну нову ідею колективу, а фрилансерам - надіслати потенційному замовнику приклад своєї роботи з короткою пропозицією співпраці. Не обіцяйте більше, ніж можете виконати.

Рак

Карта Таро: Вісімка Кубків (пряма)

Не кожна справа заслуговує на те, щоб продовжувати вкладати в неї час. Вісімка Кубків говорить про свідомий відхід від того, що більше не задовольняє. Якщо ви найманий працівник і давно не бачите перспектив на нинішній посаді, випишіть три критерії бажаної роботи та знайдіть дві відповідні вакансії. Якщо маєте власну справу, визначте одну послугу, яка забирає багато часу й майже не приносить результату, та перегляньте її доцільність. У стосунках не підтримуйте спілкування лише зі страху самотності: якщо ви без пари, припиніть контакт, який не відповідає вашим потребам.

Лев

Карта Таро: Ієрофант (пряма)

Цього тижня результат залежатиме від знань, досвіду та вміння працювати за зрозумілими правилами. Найманим працівникам варто звернутися до досвідченого колеги за конкретною порадою щодо складного завдання. Якщо ви керуєте власною справою, перевірте, чи мають ваші працівники чіткі інструкції, і письмово опишіть одну процедуру, яка досі залежить лише від ваших пояснень. У стосунках домовтеся з партнером про спільне правило щодо побутових обов'язків. Якщо ви без пари, зверніть увагу на знайомства через навчання або професійне середовище. Не ігноруйте чужий досвід.

Діва

Карта Таро: Двійка Монет (пряма)

На цьому тижні доведеться поєднувати кілька справ, але це не означає, що потрібно братися за все одночасно. Якщо ви найманий працівник, запишіть усі поточні завдання, визначте два найтерміновіші та погодьте перенесення решти з керівником. Фрилансерам і підприємцям необхідно перевірити календар замовлень і не приймати нового проєкту, поки не оцінено реальне навантаження. У питаннях грошей перерахуйте заплановані витрати до кінця тижня та відокремте обов'язкові платежі від необов'язкових. Не розраховуйте на те, що додатковий час автоматично з'явиться у вашому графіку.

Терези

Карта Таро: Туз Кубків (пряма)

Туз Кубків символізує нові почуття, емоційну відкритість і творчий початок. Якщо ви в парі, запропонуйте партнеру відверту розмову про те, чого вам обом бракує у стосунках, і вислухайте відповідь без перебивань. Якщо ви без пари, погодьтеся на одну зустріч або самі запросіть людину на каву. Якщо у вас творча робота, виділіть 30 хвилин на перший начерк ідеї, яку давно хотіли реалізувати. Не вимагайте від нового знайомства чи проєкту миттєвого результату: зараз важливо зробити перший щирий крок.

Скорпіон

Карта Таро: Король Жезлів (пряма)

Король Жезлів вказує на лідерство, підприємливість і здатність відповідати за власні рішення. Найманим працівникам слід запропонувати керівнику конкретний спосіб поліпшити один робочий процес і взяти на себе відповідальність за його реалізацію. Якщо ви фрилансер або підприємець, визначте одну послугу, яку хочете просувати активніше, і підготуйте для неї коротку презентацію. У стосунках не намагайтеся одноосібно вирішувати все за партнера: обговоріть спільну мету та розподіліть відповідальність. Не плутайте впевнене лідерство з бажанням контролювати інших.

Стрілець

Карта Таро: Паж Жезлів (пряма)

З 23 до 29 листопада з'являється привід перевірити нову ідею на практиці, навіть якщо поки що вона здається сирою. Найманим працівникам варто запропонувати невеликий експеримент у межах робочого завдання та визначити, як оцінюватиметься результат. Якщо ви працюєте на себе, створіть пробну версію нової послуги або підготуйте перший зразок роботи й покажіть його потенційним клієнтам. У навчанні оберіть один напрям, який давно цікавить, і присвятіть йому 20 хвилин. Не вкладайте значні кошти в задум, який ще не перевірений на практиці.

Козоріг

Карта Таро: Десятка Жезлів (пряма)

Ви можете взяти на себе більше зобов'язань, ніж реально виконати. Якщо працюєте в компанії, складіть перелік усіх незавершених завдань і попросіть керівника визначити пріоритети для трьох найважливіших. Підприємцям і фрилансерам варто передати іншій людині хоча б одне повторюване завдання або відмовитися від замовлення, на яке немає часу. У побуті обговоріть із партнером розподіл обов'язків, назвавши конкретно дві справи, які готові передати. Не погоджуйтеся на нові зобов'язання, доки не звільнили місце в розкладі.

Водолій

Карта Таро: Сімка Мечів (пряма)

Сімка Мечів радить діяти стратегічно, перевіряти інформацію та не розкривати всі робочі задуми до їхньої підготовки. Найманим працівникам необхідно самостійно перевірити цифри й факти у звіті перед передаванням керівнику. Якщо ви маєте власну справу, перегляньте доступ до робочих документів і залиште його лише тим, кому він справді потрібен. У стосунках не використовуйте мовчання як спосіб покарати партнера: якщо ви без пари, перевірте, чи збігаються слова нового знайомого з його вчинками. Уникайте маніпуляцій і приховування важливої інформації.

Риби

Карта Таро: Світ (пряма)

Світ означає досягнення результату, визнання пройденого шляху та готовність до ширшого масштабу. Найманим працівникам необхідно зібрати приклади трьох успішно виконаних завдань і використати їх у розмові про подальший професійний розвиток. Якщо ви підприємець або фрилансер, запропонуйте свою послугу новій аудиторії, зокрема клієнтам з іншого міста. У стосунках обговоріть із партнером спільну довгострокову мету й визначте перший крок до неї. Якщо ви без пари, розширте коло знайомств через якусь подію або спільноту за інтересами. Не знецінюйте вже досягнутого.