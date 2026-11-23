Вартість повсякденних продуктів у супермаркетах України помітно відрізняється. Ми порівняли ціни на хліб, молоко, яйця, гречку та соняшникову олію в чотирьох торговельних мережах, щоб з'ясувати, де вигідніше купувати продукти та скільки коштує базовий набір.

Скільки українцям доведеться заплатити за основні продукти 23 листопада та в якому супермаркеті покупки обійдуться дешевше, розповідає Styler.

Скільки коштує хліб

Ціна хліба залежить від виробника, рецептури та магазину. Для порівняння ми обрали упаковки вагою 350 г.

Станом на 23 листопада вартість така:

АТБ - хліб «Кулиничі» «Геркулес» тостовий із висівками, 350 г - 34,90 грн.

Сільпо - хліб «Цар-хліб» «Президентський» столичний, 350 г - 18,01 грн.

Ашан - хліб «Цар Хліб» «Житні традиції», 350 г - 29,00 грн.

Novus - хліб «Цар Хліб» «Паланга» нарізаний, 350 г - 28,49 грн.

Ціни на продукти в супермаркетах станом на 23 листопада (колаж: Styler)

Ціни на молоко

У цій категорії ми порівняли молоко жирністю від 2,5% до 2,6% в упаковках по 900 г.

АТБ - молоко «Щоденний збір» пастеризоване 2,5%, 900 г - 44,50 грн.

Сільпо - молоко «Премія» ультрапастеризоване 2,5%, 900 г - 37,99 грн.

Ашан - молоко «Лукавиця» пастеризоване 2,6%, 900 г - 41,50 грн.

Novus - молоко пастеризоване 2,6%, 900 г - 41,99 грн.

Курячі яйця

Для порівняння взяли упаковки по 10 яєць першої категорії.

АТБ - яйця курячі «Своя лінія» першої категорії, 10 шт. - 63,90 грн.

Сільпо - яйця курячі «Пашот» С1, 10 шт. - 59,31 грн.

Ашан - яйця курячі Auchan С1, 10 шт. - 62,70 грн.

Novus - яйця курячі Marka Promo С1, 10 шт. - 63,99 грн.

Гречка

Гречана крупа залишається одним із популярних продуктів для щоденного харчування. Ми перевірили ціни на упаковки вагою 1 кг.

АТБ - гречана крупа «Розумний вибір» - 89,90 грн.

Сільпо - гречана крупа «Премія», ядриця швидкорозварювана - 54,99 грн.

Ашан - гречана крупа Auchan, ядриця швидкорозварювана - 85,90 грн.

Novus - гречана крупа Marka Promo - 81,49 грн.

Найвигіднішою серед представлених позицій виявилася гречка в Сільпо за 54,99 грн. В АТБ кілограм крупи коштує 89,90 грн.

Різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозиціями сягає 34,91 грн. Це найбільший ціновий розрив серед п'яти категорій, які ми перевірили.

Ціни на соняшникову олію

Для аналізу обрали рафіновану соняшникову олію в пляшках об'ємом 500 мл.

АТБ - соняшникова олія «Своя лінія», 0,5 л - 53,13 грн.

Сільпо - соняшникова олія «Премія», 0,5 л - 56,99 грн.

Ашан - соняшникова олія Auchan, 0,5 л - 49,40 грн.

Novus - олія «Щедрий Дар», 500 мл - 64,62 грн.

Де найдешевше купити основні продукти

Щоб визначити загальну вартість покупок, ми склали продуктовий набір із п'яти позицій: хліб вагою 350 г, упаковка молока 900 г, десяток яєць, кілограм гречки та 500 мл соняшникової олії.

За результатами підрахунків:

АТБ - 286,33 грн.

Сільпо - 227,29 грн.

Ашан - 268,50 грн.

Novus - 280,58 грн.

Серед порівнюваних товарів найменше за продуктовий кошик доведеться заплатити в Сільпо - 227,29 грн. Найдорожчим виявився набір в АТБ за 286,33 грн.

Таким чином, різниця між найнижчою та найвищою загальною вартістю становить 59,04 грн.

Водночас результати стосуються конкретних товарів, а не всього асортименту супермаркетів. У різних магазинах можуть бути дешевші альтернативи, а ціни залежать від акцій та міста.

Для аналізу використали пропозиції з онлайн-каталогів АТБ, Сільпо та платформи Zakaz.ua, де представлені товари NOVUS і Ашану.