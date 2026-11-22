Ціни на базові продукти харчування в українських супермаркетах помітно різняться залежно від торговельної мережі. Ми перевірили актуальну вартість хліба, молока, яєць, гречки та соняшникової олії в чотирьох популярних супермаркетах і з'ясували, де ці товари можна придбати найвигідніше.

Styler зібрав пропозиції онлайн-каталогів АТБ, "Сільпо", "Ашан" та NOVUS станом на 22 листопада 2026 року.

Гречка

За даними онлайн-каталогів супермаркетів, ціни на гречку становлять:

АТБ - гречана крупа "Розумний вибір", 1 кг, коштує 89,90 грн.

Сільпо - гречана крупа "Премія", 1 кг, продається за 54,99 грн замість 64,99 грн.

Ашан - гречана крупа Auchan, 1 кг, коштує 85,90 грн.

Novus - гречана крупа Marka Promo, 1 кг, продається за 81,49 грн.

Найнижча ціна серед порівнюваних пропозицій зафіксована в Сільпо. Завдяки акції кілограм гречки тут коштує на 34,91 грн дешевше, ніж в АТБ.

Ціни на продукти в супермаркетах станом на 22 листопада (колаж: Styler)

Яйця

Вартість курячих яєць також помітно відрізняється. Для порівняння взяли упаковки по 10 штук.

АТБ - яйця "Своя лінія" першої категорії коштують 63,90 грн.

Сільпо - яйця "Від доброї курки" С1, 10 штук, продаються за 39,19 грн.

Ашан - яйця Auchan С1 коштують 62,70 грн.

Novus - яйця Marka Promo С1 продаються за 63,99 грн.

Найдешевша пропозиція представлена в Сільпо - 39,19 грн за десяток. Різниця з найдорожчим варіантом у Novus становить 24,80 грн.

Молоко

Для порівняння обрали молоко жирністю від 2,5% до 2,6% в упаковках по 900 грамів.

АТБ - пастеризоване молоко "Щоденний збір" 2,5%, 900 г, коштує 44,50 грн.

Сільпо - ультрапастеризоване молоко "Премія" 2,5%, 900 г, продається за 37,99 грн замість 55,99 грн.

Ашан - пастеризоване молоко "Лукавиця" 2,6%, 900 г, коштує 41,50 грн.

Novus - пастеризоване молоко 2,6%, 900 г, продається за 41,99 грн.

Соняшникова олія

Для порівняння обрали рафіновану соняшникову олію в пляшках об'ємом 500 мл.

АТБ - олія "Своя лінія", 0,5 л, коштує 53,13 грн.

Сільпо - соняшникова олія "Премія", 0,5 л, продається за 56,99 грн.

Ашан - рафінована соняшникова олія Auchan, 0,5 л, коштує 49,40 грн.

Novus - олія "Щедрий Дар", 0,5 л, продається за 64,62 грн.

Хліб

Для порівняння взяли хліб різних виробників в упаковках по 350 грамів.

АТБ - хліб "Кулиничі Геркулес" тостовий із висівками, 350 г, коштує 34,90 грн.

Сільпо - хліб "Цар-хліб Президентський", 350 г, продається за 18,01 грн.

Ашан - нарізаний хліб "Цар Хліб Паланга", 350 г, коштує 28,49 грн.

Novus - нарізаний хліб "Цар Хліб Житні традиції", 350 г, продається за акційною ціною 29 грн замість 36,30 грн. Знижка зазначена до 24 листопада.

Але хліб відрізняється рецептурою та складом, тому порівняння стосується насамперед вартості однакової ваги продукту.

Де найдешевший продуктовий кошик

Ми підрахували, скільки коштуватиме набір із п'яти продуктів у кожній торговельній мережі. До розрахунку увійшли одна упаковка хліба, 900 г молока, десяток яєць, кілограм гречки та 500 мл соняшникової олії.

За цінами станом на 22 листопада загальна вартість становить:

АТБ - 286,33 грн.

Сільпо - 207,17 грн.

Ашан - 267,99 грн.

Novus - 281,08 грн.

Важливо: наведені суми не є розрахунком найдешевшого продуктового кошика в кожній мережі. Ми порівнювали конкретні товари, а не всі доступні бюджетні пропозиції.

На результат також вплинули знижки на молоко та гречку в "Сільпо". Без цих акцій загальна вартість обраного набору була б вищою.

Ціни можуть змінюватися залежно від міста, конкретного магазину, наявності товарів і терміну дії акцій. Тому перед покупкою варто перевіряти актуальну вартість у своєму супермаркеті.