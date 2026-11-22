Йогуртовий десерт із чорносливом та горіхами: покроковий рецепт без духовки (фото)

Ділимося простим рецептом десерту, який не потребує складних інгредієнтів та особливих кулінарних навичок

Ніжний йогуртовий крем, просочене печиво та хрусткі горіхи в карамелі - поєднання, яке раджу спробувати. Якщо хочеться чогось солодкого, але немає бажання довго стояти біля плити, спробуйте цей рецепт.

Як приготувати такий десерт, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.

Йогуртовий десерт із чорносливом: рецепт Інгредієнти: Грецький йогурт - 200 г

Вівсяні пластівці - 10 г

Пісочне печиво - 30 г

Чорнослив - 10 г

Волоські горіхи - 20 г

Цукор - 5 г

Ванілін - за смаком

Сіль - дрібка

Кориця - маленька дрібка

Какао - для прикрашання, за бажанням. Час приготування: приблизно 15 хвилин + 3-4 години в холодильнику. Кількість порцій: 2 невеликі. Спосіб приготування: Спочатку я підготувала карамелізовані горіхи. На суху сковорідку висипала цукор та нагрівала на невеликому вогні, поки він не розплавився. Додала волоські горіхи, перемішала, щоб вони вкрилися карамеллю, та залишила охолоджуватися. У глибокій мисці змішала грецький йогурт із вівсяними пластівцями. Додала ванілін, дрібку солі та зовсім трохи кориці. Чорнослив нарізала невеликими шматочками, а печиво поламала руками. Мені хотілося, щоб у готовому десерті відчувалися різні текстури, тому не подрібнювала печиво на крихту. Охолоджені карамелізовані горіхи подрібнила на шматочки. Додала їх разом із печивом та чорносливом до йогуртової основи. Усе ретельно перемішала. Готову масу переклала у склянку та поставила в холодильник приблизно на 3-4 години. За цей час вівсянка та печиво розм'якшуються, а десерт стає густішим. Перед подачею я злегка присипала поверхню десерту какао. Йогуртовий десерт із чорносливом та горіхами, який я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова) Подавати можна безпосередньо у склянці або креманці. Алергени: молочні продукти (лактоза), волоські горіхи. Вівсяні пластівці також можуть містити сліди глютену. Залежно від складу печива можливі додаткові алергени, зокрема яйця та соя.