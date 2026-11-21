Шостий випуск "Холостяка" завершився одразу трьома прощаннями. Проєкт залишили Єлизавета Колношенко, Дар'я Харитонова та Ліза Проценко. Після ефіру дівчата поділилися в соцмережах своїми переживаннями та пояснили, як сприйняли завершення знайомства зі Славою Кравцовим.

Styler зібрав реакції колишніх учасниць шоу та дізнався, що вони написали після прощання з баскетболістом.

Харитонова пояснила, чому сама пішла з шоу

Дар'я Харитонова вирішила залишити проєкт за власною ініціативою. Після останнього побачення зі Славою вона зрозуміла, що не хоче продовжувати знайомство в такому форматі. У дописі дівчина наголосила, що не прагнула будь-що дійти до фіналу.

"Я могла залишитися, але не бачила в цьому для себе сенсу. Коли я погодилася взяти участь у "Холостяку", для мене це був вихід із зони комфорту. Новий досвід, незвичні обставини й можливість познайомитися з людиною, яка мене зацікавила. Я не ставила собі за мету обов’язково дійти до фіналу й не будувала конкретних очікувань", - написала учасниця у дописі на своїй сторінці в Instagram.

За словами Харитонової, під час зйомок вона зрозуміла, наскільки для неї важливо почуватися комфортно та не ігнорувати власні відчуття.

"Але під час зйомок я почала розуміти, наскільки для мене важливо почуватися комфортно, мати можливість залишатися собою та не ігнорувати власні відчуття", - зазначила Дар'я.

Вона також пояснила, що після останнього побачення багато аналізувала ситуацію і не хотіла залишатися на проєкті лише заради наступної троянди.

"Після останнього побачення зі Славою я багато аналізувала те, що відбулося. І зрозуміла, що не хочу продовжувати знайомство лише тому, що вже пройшла певний шлях на проєкті або маю можливість отримати наступну троянду. Як на мене, було б нечесно залишатися, якщо всередині я вже не відчувала впевненості у своєму бажанні рухатися далі", - поділилася вона.

Дівчина додала, що в особистому житті не вважає за потрібне долати власні почуття, щоб заслужити чиєсь кохання.

"Я звикла ставити перед собою цілі й наполегливо йти до них. Але в особистому житті не бачу сенсу долати власні почуття заради того, щоб заслужити чиєсь кохання", - написала Харитонова.

Своє рішення піти вона назвала усвідомленим і запевнила, що не шкодує про участь у шоу.

"Тому я вирішила піти, не через страх труднощів і не через небажання давати шанс новому знайомству. Просто зрозуміла, що це більше не той шлях, яким я хочу йти. Я вдячна команді, дівчатам, Славі та всім, хто став частиною цього досвіду. І вдячна собі за те, що наважилася спробувати, і за те, що змогла вчасно почути себе. Я ні про що не шкодую", - підсумувала учасниця.

Проценко прокоментувала відсутність хімії

Ліза Проценко не публікувала окремого великого допису, але відреагувала на вихід із проєкту в Instagram-stories. Вона показала фото моменту, коли Слава проводжав її до автомобіля, і з гумором підписала його.

"Ні, це ми не в РАГС йдемо... А я покидаю проєкт", - пожартувала Ліза.

Що Ліза Проценко написала про вихід із шоу (скриншот)

В іншій сторіз дівчина пояснила, чому, на її думку, між нею та Кравцовим не виник особливий зв'язок.

"Я впевнена, що хімія та емоції - це те, що неможливо створити штучно чи змусити себе відчути. Це щось особливе, що виникає не з кожною людиною", - зазначила Проценко.

Вона додала, що для неї важливо відчувати не лише симпатію, а й внутрішню близькість із людиною.

"Для мене важливо вдчувати не просто симпатію, а внутрішній звязок, коли людина стає рідною. На жаль, між нами зі Славою такого конекту не виникло. Але я вдячна за цей досвід", - написала учасниця.

Реакція Лізи на виліт із шоу (скриншот)

Колношенко розповіла про розчарування після проєкту

Єлизавета Колношенко залишила шоу ще до Церемонії троянд. Після ефіру вона опублікувала в Instagram відео з кадрами своєї участі в "Холостяку", а також цікавий момент виконання на сцені пісні Billie Eilish - No Time To Die.

У дописі дівчина зізналася, що прийшла на проєкт із бажанням побудувати зі Славою справжній контакт.

"Я йшла на цей проєкт із відкритим серцем і справжнім бажанням знайти зі Славою той самий метч. Мені хотілося не просто сподобатися йому, а по-справжньому познайомитися, побудувати контакт, поступово відкриватися і ділитися своїм життям", - написала Єлизавета.

Колношенко розповіла, що ділилася з Холостяком особистими історіями про родину, тому не сприймала їхні розмови лише як частину телевізійного формату.

"Я розповідала йому про речі, якими не ділишся з першою зустрічною людиною. Про свою сім'ю, маму, про те, що зараз у мене залишився тільки тато і ми тісно спілкуємось. Для мене це була довіра, і я не сприймала наші розмови як просто частину телевізійного проєкту", - поділилася учасниця.

Саме тому завершення знайомства стало для неї несподіваним і болісним.

"Саме тому те, як завершилася наша історія, стало для мене великим розчаруванням. І я була в тотальному нерозумінні що відбулось, після останньої розмови", - зізналася Колношенко.

Єлизавета також зауважила, що хотіла мати можливість пояснити свою позицію та обговорити ситуацію зі Славою.

"Я вважаю, що якщо між людьми є хоча б мінімальна симпатія та повага, вони можуть сісти й поговорити, почути одне одного, розібратися в ситуації, перш ніж робити висновки. Мені було важливо мати можливість пояснити свою позицію, але я не відчула, що мене справді хотіли почути", - зазначила вона.

Найбільше, за словами учасниці, її засмутила відсутність діалогу після близького спілкування.

"Мабуть, найбільше мене засмутив навіть не сам факт завершення цієї історії, а те, наскільки легко можна відмовитися від діалогу з людиною, з якою ще пару днів назад мав досить близький контакт. Я не шкодую, що була щирою", - написала Єлизавета.

Водночас Колношенко наголосила, що не шкодує про свою відкритість і не хоче змінювати себе через цей досвід.

"Я не шкодую, що була щирою. Не шкодую, що дозволила собі довіритися й проявити почуття, бо це частина мене, і я не хочу змінювати себе через досвід, який виявився не таким, як я очікувала. Але ця історія ще раз нагадала мені: важливо не лише хотіти, щоб тебе почули, а й бути готовим почути іншу людину", - підсумувала учасниця.

Чим запам'ятався 6 випуск "Холостяка"

Шостий тиждень на проєкті розпочався з ностальгії за шкільними роками. Слава Кравцов запросив на групове побачення Любов Конате, Христину Горняк та Єлизавету Проценко. Разом вони переглядали дитячі фотографії, згадували минуле та проходили незвичайні тематичні уроки - хімії, історії й малювання.

Окремою романтичною подією стало побачення Вікторії Хилюк. Дівчина раніше розповідала, що ніколи не літала літаком, тож Холостяк вирішив здійснити її бажання й організував незвичайну зустріч просто на крилі літака.

Зворушливий сюрприз чекав на учасниць і в будинку. Слава підготував для них відеозвернення від рідних. Дівчата не стримували емоцій, адже давно не бачили близьких і сумували за сім'ями.

Та не всі моменти випуску були романтичними. Під час розмови з Єлизаветою Колношенко Кравцов порушив тему її спілкування з іншим чоловіком і після пояснень дівчини вирішив завершити їхню історію.

Зрештою, шостий випуск став одним із найнасиченіших на прощання: проєкт залишили одразу три учасниці - Дар'я Харитонова, Єлизавета Колношенко та Ліза Проценко. А наприкінці ефіру глядачі побачили несподівану сцену з Любов'ю Конате: Слава провів її до автомобіля, але замість того, щоб попрощатися, сам сів у машину та поїхав разом із дівчиною. Куди саме вирушила пара, поки не розкривають.