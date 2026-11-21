Колишня учасниця "Холостяка-15" з В’ячеславом Кравцовим Катерина Петренко розповіла, що відчула після вибуття з проєкту. Найемоційнішим для неї став момент спілкування із сином, якого вона вперше так надовго залишила.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Styler .

Кому вона зателефонувала одразу після виходу з "Холостяка"

Першою людиною, з якою Катерина захотіла зв'язатися після завершення участі в шоу, став її син. Вона зателефонувала йому по відеозв'язку просто з вокзалу в Мукачеві.

Розмова виявилася дуже емоційною: хлопчик не стримав сліз, побачивши маму на екрані, а Катерина розплакалася разом із ним.

"Зателефонувала по відеозв'язку на вокзалі в Мукачево. Він розплакався, я також. Бо коли він мене побачив, то почав плакати і казав: "Мама, мама, коли ти приїдеш?". Це була дуже щемка мить. Я вперше так надовго його залишила", - поділилася учасниця.

За словами Катерини, саме тоді вона ще раз усвідомила, наскільки важливим було рішення В'ячеслава Кравцова не затягувати з її вибуттям, якщо він не бачив перспективи їхніх стосунків.

"І саме в той момент я ще раз у своїй голові прокрутила думку: "Дякую, Слава, що ти не затягував, якщо відчув, що стосунки неможливі", - зізналася Петренко.

Як Катерина пояснювала синові свою відсутність

Перед від'їздом на зйомки Катерина заздалегідь почала готувати сина до того, що певний час її не буде поруч. Вона поступово пояснювала йому, що мама їде на зйомки й це може тривати досить довго.

Водночас Петренко свідомо уникала деяких пояснень, які, на її думку, могли б неправильно вплинути на сприйняття ситуації дитиною.

Зокрема, вона не хотіла представляти свою поїздку як робоче відрядження, щоб у майбутньому син не почав негативно сприймати роботу. Також Катерина не говорила, що їде шукати йому нового тата, адже це не було її метою участі в романтичному реаліті.

"Я йому не казала, що це робочі відрядження, для того, щоб в нього потім не з'явилася ненависть до роботи. Не казала, що мама їде шукати нового тата, тому що сама моя ціль участі в проєкті - не пошуки нового тата для дитини", - пояснила вона.

Крім того, Катерина не хотіла акцентувати на тому, що їде до чоловіка. Вона побоювалася, що через свій малий вік син міг би неправильно зрозуміти ситуацію та сприйняти її від'їзд як відмову від нього заради іншої людини.

"Не казала, що їду до чоловіка, щоб в нього не формувався якийсь комплекс або думка, що мама його кинула і поїхала до чоловіка", - розповіла учасниця.

Яке запитання син поставив Катерині після її повернення

За словами Петренко, син загалом добре переніс період її відсутності. Однак після повернення додому в них відбулася розмова, яка особливо запам'яталася їй.

Одного вечора, коли Катерина співала хлопчикові колискову перед сном, він запитав, чи доведеться мамі ще колись так надовго їхати.

"Коли я повернулася і перед сном йому співала колискову, він спитав: "Мамочко, а ти більше не будеш ніколи так надовго кудись їхати?", -пригадала вона.

Катерина вирішила не давати дитині обіцянок, яких не зможе гарантовано дотриматися. Вона чесно відповіла, що в житті можуть траплятися різні обставини, але робитиме все можливе, щоб їм більше не доводилося надовго розлучатися.

"Я йому чесно відповіла, бо буває різне, але я буду старатися, щоб так надовго ми не роз'їжджалися. Не даю пустих обіцянок, що такого ніколи в житті більше не відбудеться", -зазначила Петренко.