У шостому випуску романтичного реаліті "Холостяк-15" , який вийшов 20 листопада, проєкт несподівано залишила Дар'я Харитонова. Учасниця, з якою головний герой В'ячеслав Кравцов вперше поцілувався на шоу, сама вирішила завершити їхню історію.

Styler розповідає, чому Дар'я відмовилася від подальшої боротьби за серце баскетболіста та як розвивалося їхнє спілкування.

Чому Дар'я Харитонова покинула "Холостяк"

На церемонії троянд В'ячеслав Кравцов був готовий продовжити знайомство з Дар'єю. Проте дівчина сама ініціювала розмову, під час якої повідомила про своє рішення піти.

Харитонова пояснила, що їй подобається В'ячеслав і вона цінує його увагу, однак формат реаліті виявився для неї складнішим, ніж вона очікувала.

Дівчині було непросто прийняти, що чоловік, до якого в неї виникла симпатія, одночасно ходить на побачення з іншими учасницями та намагається побудувати з ними стосунки.

Попри приємні моменти з Кравцовим, Дар'я зрозуміла, що ця ситуація негативно впливає на її емоційний стан. Тому вона вирішила не залишатися на проєкті лише заради можливості продовжити знайомство.

Прощання Слави з Дар'єю (скриншот)

Як відбувся поцілунок і чому Харитонова хвилювалася після побачення

У п’ятому випуску "Холостяка-15" від 13 листопада Дар’я Харитонова та В’ячеслав Кравцов поцілувалися під час побачення у SPA . Це був перший поцілунок сезону.

Спочатку Слава запросив Дар’ю та Єлизавету Колношенко на велотрек. Переможниця перегонів могла обрати, як продовжиться зустріч. Харитонова фінішувала першою й обрала SPA.

Перед цим Кравцов провів час із Єлизаветою за масажем, але Дар’я перервала їхнє спілкування та нагадала про себе. Згодом вони зі Славою усамітнилися в басейні, почали танцювати у воді та поцілувалися. Наприкінці зустрічі він подарував їй троянду.

"В моменті, що стався, я не зміг себе зупинити", - прокоментував Кравцов.

Однак після ефіру Харитонова, що такий фінал побачення став для неї несподіванкою. До цього вони переважно жартували та спілкувалися в компанії інших учасниць, а часу на те, щоб дізнатися одне одного ближче, було недостатньо.

"Навіть якщо людина мені симпатична, це не означає, що я одразу готова до більшої близькості", - написала вона.

За словами Дар’ї, їй потрібен час, щоб відкритися, відчути емоційний зв’язок і довіру. На побаченні ж усе розвивалося швидше, ніж вона була готова, тому після зустрічі її настрій був не таким позитивним, як могли подумати глядачі.

"Для мене дуже важливо, щоб мене чули і дозволяли розвиватися стосункам у комфортному для мене темпі, не форсуючи події", - наголосила Харитонова.

Що відомо про Дар'ю Харитонову

Дар'ї Харитоновій 22 роки. Вона родом із Києва, професійно займається спортивними бальними танцями та працює хореографинею.

Дівчина має титули чемпіонки світу серед юніорів і чемпіонки Європи серед дорослих зі спортивних бальних танців.

Окрім танців, Харитонова займається моделінгом та підприємництвом. Разом із мамою вона розвиває власний бренд одягу Dary Design Studio.

У 2026 році Дар'я отримала титул Miss International Ukraine та право представляти Україну на міжнародному конкурсі Miss International у Японії, фінал якого заплановано на 25 листопада.

На "Холостяку" вона запам'яталася ще з першого випуску, коли прийшла знайомитися з Кравцовим разом зі своїм танцювальним партнером. Їхня румба тоді не надто сподобалася баскетболісту, який зізнався, що почувався зайвим під час виступу.