Можна ретельно продумувати кожен хід, але інколи достатньо одного кидка кубика чи невдалої карти, щоб усі плани зруйнувалися. Саме за такі непередбачувані моменти багато хто любить настільні ігри , де важливу роль відіграє удача. А також це цікавий спосіб розважитися під час вимкнень світла.

Редакторка Styler Юлія Люшньова зібрала п'ять настілок, у яких доведеться ризикувати, сподіватися на везіння та вирішувати, коли краще зупинитися.

Магічні атлети

Уявіть спортивні змагання, у яких на старт виходять не звичайні бігуни, а персонажі з абсолютно божевільними здібностями. Саме так виглядають "Магічні атлети" - настільна гра про перегони, де учасники збирають власні команди з чотирьох героїв та змагаються за перемогу в чотирьох забігах.

Правила доволі прості: гравці кидають кубики, пересувають своїх атлетів трасою та використовують їхні особливі здібності. Однак тут хтось може збити суперника з ніг, скопіювати чужу силу або взагалі з'їсти іншого учасника перегонів. Тому навіть той, хто відстає, здатен несподівано опинитися попереду.

Найбільше у грі мені сподобалися персонажі. Деякі атлети та їхні здібності можуть змусити добряче посміятися. Також цікаво, коли ти вже майже святкуєш перемогу, але черговий кидок кубика змінює ситуацію на користь суперника. Саме через такі несподіванки хочеться зіграти ще одну партію.

Кількість гравців: 2-6.

Тривалість партії: близько 30 хвилин.

Кубітос

"Кубітос" - ще одна гра про перегони, але тут головними інструментами перемоги стають різнокольорові кубики. Учасники змагаються на незвичайних трасах, поступово вдосконалюють свої набори кубиків та намагаються першими дістатися фінішу.

Кожен кидок може принести очки руху, ресурси або спеціальні здібності. Водночас гравець сам вирішує, чи задовольнитися отриманим результатом, чи спробувати перекинути решту кубиків. Надмірний ризик може обернутися невдалим кидком, через який доведеться втратити результати поточного ходу.

На мою думку, найцікавіше тут саме протистояння азарту та обережності. Можна поступово збирати сильний набір кубиків, але все одно хвилюватися перед черговим кидком. Особливо ця гра має сподобатися тим, хто любить перегони, проте хоче мати більше можливостей впливати на результат.

Кількість гравців: 2-4.

Тривалість партії: 30-60 хвилин

Діамант

У "Діаманті" гравці стають шукачами скарбів, які вирушають досліджувати небезпечні печери. Десь у темряві на них чекають дорогоцінні камені, але разом із багатствами можна натрапити на пастки. Завдання просте - повернутися з експедиції з якомога більшою здобиччю.

Під час кожної експедиції учасники вирішують, чи рухатися далі, чи повернутися до табору зі знайденими скарбами. Нові карти відкривають додаткові багатства або небезпеки. Якщо однакова пастка трапиться двічі, усі, хто залишився в печері, втратять незбережену здобич.

Найбільше мені подобається сама дилема цієї гри: піти зараз із невеликим виграшем чи ризикнути заради більшого? Особливо цікаво, коли один гравець вирішує повернутися, а решта продовжує експедицію. "Діамант" добре підходить для компанії, яка любить азарт, але не хоче витрачати багато часу на вивчення правил.

Кількість гравців: 3-8.

Тривалість партії: близько 30 хвилин.

Пройдисвіти Кведлінбурга

У цій настільній грі учасники перетворюються на знахарів-шарлатанів, які готують дивовижні зілля на ярмарку в Кведлінбурзі. Кожен намагається створити найкращий еліксир, заробити гроші та здобути якомога більше переможних очок.

Гравці навмання дістають із власних мішечків жетони інгредієнтів та додають їх до казанів. Чим вдаліше вдасться приготувати зілля, тим більшою може бути винагорода. Проте надмірна кількість небезпечних інгредієнтів призведе до вибуху казана. Тому потрібно постійно вирішувати, чи варто витягувати наступний жетон.

Саме ця необхідність вчасно зупинитися робить гру особливо цікавою. На відміну від простих ігор на випадковість, тут можна поступово покращувати вміст свого мішечка, купуючи нові інгредієнти. Мені подобається таке поєднання удачі та планування, коли навіть добре підготовлений рецепт не гарантує успіху.

Кількість гравців: 2-4.

Тривалість партії: близько 45 хвилин.

Вибухові кошенята

"Вибухові кошенята" - карткова настільна гра, у якій учасники намагаються протриматися якомога довше та не витягнути небезпечну карту. За милими, але доволі дивакуватими котячими ілюстраціями ховається гра, де кожен наступний хід може стати останнім.

Учасники по черзі розігрують карти та поповнюють руку з колоди. Якщо комусь трапляється вибухове кошеня, він вибуває з гри, якщо не має карти для знешкодження. Інші карти дозволяють пропускати ходи, змушувати суперників брати додаткові карти, переглядати верхівку колоди або перемішувати її.

Мені подобається задум гри, в якій ніколи не знаєш, кому саме дістанеться небезпечна карта. Тут можна намагатися перехитрити суперників, але випадковість усе одно здатна зіпсувати навіть хороший план. До того ж короткі партії роблять "Вибухових кошенят" вдалим варіантом для вечора, коли хочеться зіграти кілька разів поспіль.

Кількість гравців: 2-5.

Тривалість партії: близько 15 хвилин.