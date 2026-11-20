Я люблю експериментувати зі звичними рецептами, тому цього разу приготувала деруни не з картоплі, а з батату. Вийшло ніжно, ситно та дуже смачно. А якщо вдома є газова плита, повторити рецепт можна навіть під час відключення електроенергії.

Як приготувати такі деруни, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.

Деруни з батату з лисичками у вершковому соусі Інгредієнти для дерунів: Батат - 300 г

Яйце - 1 шт.

Борошно - 50 г

Сіль - до смаку

Олія для смаження - 1 ст. л. Для вершкових лисичок: Лисички - 150 г

Вершки 15-20% - 80 мл

Пармезан - 20 г

Вершкове масло - 15 г

Сіль - до смаку. Для подачі: Соус теріякі - 1-2 ч. л. Час приготування: приблизно 35 хвилин. Кількість порцій: 2. Спосіб приготування Батат очищаємо та натираємо на середній тертці. Додаємо яйце, борошно та дрібку солі. Ретельно перемішуємо до однорідності. Я раджу не додавати забагато борошна, щоб деруни залишалися ніжними та зберегли природний смак батату. На сковорідці розігріваємо трохи олії. Ложкою викладаємо масу, формуючи невеликі пласкі деруни. Смажимо на помірному вогні приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку, доки вони не стануть рум'яними та повністю приготуються всередині. Лисички очищаємо від забруднень, за потреби промиваємо та добре обсушуємо. Великі гриби розрізаємо на менші шматочки. На іншій сковорідці розтоплюємо вершкове масло. Додаємо лисички та обсмажуємо на помірному вогні, поки не випарується зайва рідина, а гриби не стануть повністю готовими. Мені подобається готувати лисички саме на вершковому маслі, адже воно надає ще більше ніжності лисичкам. Вливаємо вершки та перемішуємо. Зменшуємо вогонь і тушкуємо гриби ще 2-3 хвилини, щоб соус трохи загуснув. Пармезан натираємо на дрібній тертці та додаємо до грибів. Перемішуємо, поки сир не розплавиться та не поєднається з вершками. За потреби додаємо трохи солі. Я раджу спочатку скуштувати соус, адже пармезан сам по собі досить солоний. Готові деруни викладаємо на тарілку, поруч розміщуємо лисички у вершковому соусі та додаємо трохи теріякі. Деруни з батату та лисичками у вершковому соусі, які я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова) Такі деруни можна подавати не лише з грибами, але й доповнювати іншими продуктами на власний смак. Я, наприклад, додала до своєї порції відварену курку. Вона зробила страву ситнішою та гармонійно поєдналася з лисичками у вершковому соусі. Алергени: яйця, пшениця, молочні продукти (лактоза), соя.