Мені важко назвати себе просунутим геймером, але я з радістю піддалася ейфорії від нової Grand Theft Auto VI і одразу почала грати в той момент, коли її відкрили. Це було цікаво, смішно, іноді важкувато, але точно того вартувало.

Ділюсь першим відгуком на Styler і не претендую на звання летсплейщика, скоріше це огляд, в якому не обійшлося без спогадів про Red Dead Redemption 2.

Що відомо про нову GTA 6

В Україні гра стала доступною вже у 00:00, 19 листопада. Масові збої у PlayStation мене не зачепили, все працювало без лагів. Придбати шанс віртуально доторкнутися до легенди можна було від 3 499 гривень (Standard Edition) або за 4 299 (Ultimate Edition).

Важлива ремарка: із серії GTA я грала лише в GTA 5, тому порівняння буде або з нею, або з RDR 2, яка досі залишається моєю найулюбленішою.

Якщо не хочете спойлерів - не дивіться огляди і не читайте відгуки гравців, але насправді в них поки що немає нічого страшного, адже до фіналу ще ніхто не дійшов.

Тож, усе починається з історії знайомства Люсії Камінос та Джейсона Дюваля. До речі, вже відомо, хто зіграв дівчину, акторку вже номінували на престижну нагороду.

Манні Л. Перес, яка зіграла Люсію (колаж: Styler)

Ми всі бачили їх у трейлерах до гри, але після перших кадрів утриматися від порівняння героїв з Артуром Морганом і Мері Лінтон з RDR 2 дійсно важко. Вони дуже схожі! Але в цьому немає нічого поганого.

Джейсон Дюваль у GTA 6 (фото: Поліна Кузенко)

На мою думку, Rockstar Games не просто так заграють з ностальгією фанів RDR 2. Багато хто вже засумував без Артура, а вся нова GTA отримала цікаву та дещо щемливу алюзію.

Одразу впали в око схожі механіки, локації. Трошки тригернув олень у перших сценах, але принаймні не було сумної музики, а наш герой не почав кашляти.

Під час вступних місій можна грати лише за Джейсона і можна одразу зрозуміти, що його стосунки з Люсією будуть важливими не лише для фанів романтичних тропів. Вони впливатимуть і на подальший сюжет.

Що ще мені нагадало про RDR 2:

Освітлення та тематичні затемнення під час вибору предметів чи ухвалення рішень.

під час вибору предметів чи ухвалення рішень. Пейзажі, небо і навіть відблиски світла - іноді я забуваю, що не полюю на крокодилів, а рука так і тягнеться викликати коня й вирушити на чергову місію. Коня тут немає, але тепер можна возити із собою багаж! Зброя, одяг - все своє носитиму з собою.

- іноді я забуваю, що не полюю на крокодилів, а рука так і тягнеться викликати коня й вирушити на чергову місію. Коня тут немає, але тепер можна возити із собою багаж! Зброя, одяг - все своє носитиму з собою. Авторитет героя - у новій GTA я тричі подумаю перед тим, як зробити щось погане. Ідеї про карму і можливість побачити різні фінали вже зараз не дають мені спокою. Скажу чесно, грішити не хочеться, хоча спокус вже чимало.

- у новій GTA я тричі подумаю перед тим, як зробити щось погане. Ідеї про карму і можливість побачити різні фінали вже зараз не дають мені спокою. Скажу чесно, грішити не хочеться, хоча спокус вже чимало. Можливість взаємодіяти з NPC - можна вітатись, дражнити їх і звісно ж провокувати на бійки.

- можна вітатись, дражнити їх і звісно ж провокувати на бійки. Сигара знов допоможе підвищити концентрацію, але суттєво вдарить по здоровʼю.

знов допоможе підвищити концентрацію, але суттєво вдарить по здоровʼю. Можливість концентрувати увагу - раніше я могла ідеально "вписатися" в повороти, лише коли грала за Франкліна у минулій GTA, а тепер можу краще їздити й бачити "червоних" ворогів, як Артур Морган.

раніше я могла ідеально "вписатися" в повороти, лише коли грала за Франкліна у минулій GTA, а тепер можу краще їздити й бачити "червоних" ворогів, як Артур Морган. Моя "конячка" тепер із заліза і вона не просто "втомлюється". Є запас палива, на катері можна втратити керування через пошкоджений мотор, а машина не просто вибухне від зіткнення, її почне дуже заносити. Але тепер замало дати "конячці" яблучко чи еліксир.

і вона не просто "втомлюється". Є запас палива, на катері можна втратити керування через пошкоджений мотор, а машина не просто вибухне від зіткнення, її почне дуже заносити. Але тепер замало дати "конячці" яблучко чи еліксир. Сховище з грошима і можливість покращувати власне житло. В Артура був свій табір, а у Джейсона є власний будинок, на ремонт і облаштування якого можна без жартів витратити години!

В Артура був свій табір, а у Джейсона є власний будинок, на ремонт і облаштування якого можна без жартів витратити години! Можна рибалити, є можливість обрати приманку. Механіка така сама, але тепер мій герой робить це у пляжних шортах, а не у костюмах Артура. До речі, рибу можна відпустити, а ось забрати собі - ні.

Джейсон Дюваль на риболовлі у GTA 6 (фото: Поліна Кузенко)

Напевно очевидних порівнянь набагато більше, але в перші години гри я помітила саме це.

А що ж нового у GTA 6?

Перше, що я одразу помітила, це можливість покращити або погіршити характеристики героя. Так, в мене знову виникло дежавю, коли я побачила стан здоровʼя, фізичну масу тощо. Але це точно не мінус, а новий і дуже жирний плюс.

Окрім цього, дуже цікаво тепер тікати від поліції. Замало просто поїхати позаочі. Ти мусиш переодягтися, змінити аксесуари чи зовнішність і навіть перефарбувати машину. Або ж просто обрати нову "конячку".

До речі, зупинити чиюсь тачку посеред дороги, аби просто викинути водія на асфальт, тепер замало. Можлива реальна і дійсно серйозна бійка.

Радіо. Це окремий сюрприз, який потішить фанів різних жанрів. Тепер можна розсікати як під Tool, так і під свіжі хіти ROSALIA.

До речі, у цій версії також можна взяти велосипед. Але тепер керувати ним, як на мене, значно легше. У пʼятій GTA, коли Тревор мав обігнати Мері-Енн Куїнн, аби підкорити її серце, я відверто тупила. А тут - сіла й поїхала.

Джейсон Дюваль на велосипеді у GTA 6 (фото: Поліна Кузенко)

Їжа і напої. Як я вже писала вище, тепер ми можемо не просто ласувати чимось смачненьким. Все, що їстиме герой, може вплинути на його вагу, мʼязи і загальний стан. Але крабовий сендвіч ми з Джейсоном вже зʼїли, а ще я купила йому вейп (ну мала ж глянути, що воно таке!).

Одягу стало більше, взуття і аксесуарів також. До тату-салону я поки що не доїхала, але вже чекаю на сюрпризи і там.

Окремо хочу сказати про житло головного героя. Так, у пʼятій GTA також була можливість взаємодіяти з деякими предметами вдома, але ми точно не могли робити ремонт чи годувати свою змію Долорес.

А ще, коли підходиш до тераріуму та годуєш змію мишею, герой отримує тимчасове посилення для своєї концентрації (це дає уповільнення часу під час бою).

Змія Долорес у GTA 6 (фото: Поліна Кузенко)

Перебувати вдома тепер дійсно цікаво, на якийсь час я забула про місії та просто заглядала у кожний куточок. А ще герой тепер може забруднитися й має шукати новий одяг, якщо ви не хочете грати за нечупару. Знову нагадує Артура, еге ж?

А ще я вже встигла поплавати під водою. В цілому, механіка така сама, як в Assassin's Creed: Pirates, Horizon Forbidden West чи інших схожих іграх. Але все одно цікаво.

Джейсон пливе у GTA 6 (фото: Поліна Кузенко)

Чи варто грати у нову GTA? Моя субʼєктивна думка

В цілому, за перші три години гри я встигла лише познайомитися з героями та навіть не почала серйозні місії. Звісно, блогери з Нової Зеландії та хитруни, які почали грати з акаунтів-твінків, вже отримали набагато більше вражень.

Але точно можу сказати, що гра не розчарувала. Алюзія на RDR 2 не дратує, а навпаки дарує тепле відчуття. Навіть в інтонації Джейсона я іноді чую Артура, і це ок!

Ну а тепер гратиму далі, хоча спочатку все ж підсумую: Rockstar точно не витрачали ці 13 років на гру в "гриндилки". Картинка, герої, сюжет - все це обіцяє вражати і дарувати десятки годин захопливої гри.

І так, огляду на той самий клуб з туфелькою на карті, який всі одразу шукають, тут не буде. Бо я його ще не шукала.

А якщо після GTA 6 вам захочеться ще більше пригод та ностальгії, Styler вже зібрав чимало цікавого про культових героїв, музику та схожі ігри: