Mafia II, Driver і The Saboteur: у що пограти на слабкому ПК замість GTA

Якщо хочеться свободи пересування, цікавих сюжетів і можливості самостійно обирати, чим займатися у віртуальному світі, GTA - далеко не єдиний варіант. Є ігри , які дозволяють годинами досліджувати міста, подорожувати, сідати за кермо різного транспорту й знаходити пригоди далеко за межами основної історії.

Mafia II

Якщо ви любите GTA за атмосферу великого міста, автомобілі, кримінальні історії та можливість на кілька годин загубитися у віртуальному світі, Mafia II точно варта уваги. Події розгортаються в американському місті Емпайр-Бей, натхненному Нью-Йорком, Чикаго та Сан-Франциско 1940–1950-х років. Ви граєте за Віто Скалетту, який повертається з війни й поступово занурюється у кримінальний світ, намагаючись заробити гроші та знайти своє місце в житті.

Тут можна їздити містом на автомобілях тієї епохи, слухати радіо, відвідувати магазини, змінювати одяг, досліджувати вулиці й просто насолоджуватися атмосферою післявоєнної Америки. Mafia II більше зосереджена на сюжеті, ніж GTA, тому повної свободи тут трохи менше. Але за відчуттям життя у великому кримінальному місті вона дуже близька до серії Rockstar. А ще це одна з тих ігор, у яких навіть звичайна поїздка до наступного завдання перетворюється на окреме задоволення.

Геймплей (скриншот)

Euro Truck Simulator 2

Хто сказав, що пригоди обов'язково мають супроводжуватися перестрілками, погонями та кримінальними розбірками? В Euro Truck Simulator 2 можна просто сісти за кермо вантажівки й вирушити підкорювати європейські дороги. Спочатку ви працюєте водієм, перевозите вантажі між містами, заробляєте гроші та поступово розвиваєте власну транспортну компанію. Згодом можна купувати вантажівки, наймати водіїв, розширювати автопарк і будувати справжній бізнес.

Найбільше тут захоплює саме можливість подорожувати. Ви самостійно обираєте маршрути, їдете через міста, маленькі населені пункти, автобани й мальовничі дороги, зупиняєтеся на заправках і відпочиваєте. З GTA гру об'єднує відкрите середовище, транспорт і свобода пересування, хоча замість кримінальних пригод тут на вас чекають далекі рейси. Це чудовий варіант, коли хочеться відкрити гру після важкого дня й просто кудись поїхати, не поспішаючи та нікому нічого не доводячи.

Краєвиди у грі (скриншот)

Driver: Parallel Lines

Якщо вам подобається автомобільна складова GTA, зверніть увагу на Driver: Parallel Lines. Події гри відбуваються в Нью-Йорку, а головний герой Ті Кей Джейсон мріє стати відомим вуличним гонщиком, але через кримінальні справи опиняється за ґратами. Після тривалого ув'язнення він повертається, щоб розібратися з людьми, які зруйнували його життя. Особливість історії в тому, що вона охоплює дві різні епохи: 1970-ті та 2006 рік.

У розпорядженні гравця ціле місто, десятки автомобілів, вуличні перегони, погоні та різноманітні завдання. Можна викрадати машини, тікати від поліції, досліджувати райони Нью-Йорка й просто кататися вулицями. За концепцією це дуже близько до GTA: тут теж є кримінальний сюжет, відкритий міський простір і чимало можливостей відволіктися від основної історії. Особливо цікаво спостерігати, як змінюється місто разом з епохою.

Один з моментів гри (скриншот)

Test Drive Unlimited

А ось Test Drive Unlimited підійде тим, кому в GTA найбільше подобалося сідати в автомобіль і їхати куди очі бачать. Замість звичного міста тут цілий гавайський острів Оаху з пляжами, гірськими дорогами, невеликими поселеннями та великими автомагістралями. Ви починаєте кар'єру автомобіліста, берете участь у перегонах, заробляєте гроші, купуєте нові машини й поступово відкриваєте для себе дедалі більше можливостей.

У грі можна вільно їздити островом, знаходити нові дороги, відвідувати автосалони, купувати нерухомість і збирати власну колекцію автомобілів. Тут немає кримінальної історії чи звичних для GTA перестрілок, зате є величезний простір для автомобільних пригод. Іноді найкраще заняття в Test Drive Unlimited - просто вибрати красиву машину, знайти дорогу вздовж океану й вирушити в подорож без жодного плану.

Геймплей (скриншот)

The Saboteur

Уявіть Париж часів Другої світової війни, де частина міста перебуває під окупацією, а ви можете не лише досліджувати його вулиці, а й організовувати диверсії проти ворога. Саме таку пригоду пропонує The Saboteur. Головний герой Шон Девлін - ірландський механік і гонщик, який опиняється втягнутим у боротьбу з нацистами після особистої трагедії. Його мета - помститися та допомогти французькому руху опору.

У грі можна лазити дахами, проникати на ворожі об'єкти, підривати техніку, виконувати завдання підпілля та вільно пересуватися Парижем. Особливість The Saboteur - візуальний стиль: райони, які перебувають під контролем окупантів, спочатку зображені майже повністю в чорно-білих тонах, а після звільнення поступово повертаються до кольорового життя. За структурою відкритого світу, побічними завданнями та свободою дій гра нагадує GTA, але замість сучасного мегаполіса пропонує незвичайну історичну пригоду.

Графіка гри (скриншот)

Just Cause 2

Якщо в GTA вам подобається не стільки сюжет, скільки можливість вигадувати собі пригоди й робити у відкритому світі практично все, що заманеться, Just Cause 2 може затягнути надовго. Події відбуваються на вигаданому тропічному острові Панау, де агент Ріко Родрігес має повалити диктаторський режим і розшукати колишнього колегу. Для цього він вирушає виконувати завдання, співпрацювати з місцевими угрупованнями та руйнувати військову інфраструктуру.

Карта тут справді величезна: є джунглі, гори, міста, села, військові бази й узбережжя. Пересуватися можна автомобілями, мотоциклами, човнами, літаками та гелікоптерами. А ще в Ріко є гак-кішка й парашут, завдяки яким можна буквально перетворити подорож островом на окрему пригоду. За масштабом світу, транспортом, побічними завданнями та свободою дослідження Just Cause 2 дуже нагадує GTA, але робить ставку на видовищність і безмежні можливості для експериментів.