Mafia II, Driver и The Saboteur: во что поиграть на слабом ПК вместо GTA

Если хочется свободы передвижения, интересных сюжетов и возможности самостоятельно выбирать, чем заниматься в виртуальном мире, GTA - далеко не единственный вариант. Есть игры , позволяющие часами исследовать города, путешествовать, садиться за руль разного транспорта и находить приключения далеко за пределами основной истории.

Mafia II

Если вы любите GTA за атмосферу большого города, автомобили, криминальные истории и возможность на несколько часов потеряться в виртуальном мире, Mafia II точно стоит внимания. События разворачиваются в американском городе Эмпайр-бэй, вдохновленном Нью-Йорком, Чикаго и Сан-Франциско 1940–1950-х годов. Вы играете за Вито Скалетту, возвращающегося с войны и постепенно погружающегося в криминальный мир, пытаясь заработать деньги и найти свое место в жизни.

Здесь можно ездить по городу на автомобилях той эпохи, слушать радио, посещать магазины, менять одежду, исследовать улицы и просто наслаждаться атмосферой послевоенной Америки. Mafia II больше сосредоточена на сюжете, чем GTA, поэтому полной свободы здесь поменьше. Но по ощущению жизни в большом криминальном городе она очень близка к серии Rockstar. А еще это одна из тех игр, в которых даже обычная поездка до следующей задачи превращается в отдельное удовольствие.

Геймплей (скриншот)

Euro Truck Simulator 2

Кто сказал, что приключения обязательно должны сопровождаться перестрелками, погонями и криминальными разборками? В Euro Truck Simulator 2 можно просто сесть за руль грузовика и отправиться покорять европейские дороги. Сначала вы работаете водителем, перевозите грузы между городами, зарабатываете деньги и постепенно развиваете свою транспортную компанию. Позже можно покупать грузовики, нанимать водителей, расширять автопарк и строить настоящий бизнес.

Больше всего здесь увлекает именно возможность путешествовать. Вы самостоятельно выбираете маршруты, едете через города, маленькие населенные пункты, автобаны и живописные дороги, останавливаетесь на заправках и отдыхаете. С GTA игру объединяет открытая среда, транспорт и свобода передвижения, хотя вместо криминальных приключений здесь вас ждут дальние рейсы. Это отличный вариант, когда хочется открыть игру после тяжелого дня и просто куда-то уехать, не торопясь и никому ничего не доказывая.

Пейзажи в игре (скриншот)

Driver: Parallel Lines

Если вам нравится автомобильная составляющая GTA, обратите внимание на Driver: Parallel Lines. События игры происходят в Нью-Йорке, а главный герой Ти Кэй Джейсон мечтает стать известным уличным гонщиком, но из-за уголовных дел оказывается за решеткой. После продолжительного заключения он возвращается, чтобы разобраться с людьми, разрушившими его жизнь. Особенность истории в том, что она охватывает две разные эпохи: 1970-е и 2006 год.

В распоряжении игрока целый город, десятки автомобилей, уличные гонки, погони и разнообразные задачи. Можно угонять машины, бежать от полиции, исследовать районы Нью-Йорка и просто кататься по улицам. По концепции это очень близко к GTA: здесь тоже есть криминальный сюжет, открытое городское пространство и много возможностей отвлечься от основной истории. Особенно интересно наблюдать, как меняется город вместе с эпохой.

Один из моментов игры (скриншот)

Test Drive Unlimited

А вот Test Drive Unlimited подойдет тем, кому в GTA больше всего нравилось садиться в автомобиль и ехать куда глаза видят. Вместо обычного города здесь целый гавайский остров Оаху с пляжами, горными дорогами, небольшими поселениями и большими автомагистралями. Вы начинаете карьеру автомобилиста, участвуете в гонке, зарабатываете деньги, покупаете новые машины и постепенно открываете для себя все больше возможностей.

В игре можно свободно ездить по острову, находить новые дороги, посещать автосалоны, покупать недвижимость и собирать собственную коллекцию автомобилей. Здесь нет криминальной истории или привычных для GTA перестрелок, зато есть огромное пространство для автомобильных происшествий. Иногда лучшее занятие в Test Drive Unlimited - просто выбрать красивую машину, найти дорогу вдоль океана и отправиться в путешествие без всякого плана.

Геймплей (скриншот)

The Saboteur

Представьте Париж времен второй мировой войны, где часть города находится под оккупацией, а вы можете не только исследовать его улицы, но и организовывать диверсии против врага. Именно такое приключение предлагает The Saboteur. Главный герой Шон Девлин - ирландский механик и гонщик, который оказывается втянутым в борьбу с нацистами после личной трагедии. Его цель - отомстить и помочь французскому движению сопротивления.

В игре можно лазить по крышам, проникать на вражеские объекты, взрывать технику, выполнять задачи подполья и свободно передвигаться по Парижу. Особенность The Saboteur - визуальный стиль: районы, находящиеся под контролем окупантов, сначала изображены почти полностью в черно-белых тонах, а после освобождения постепенно возвращаются к цветной жизни. По структуре открытого мира, побочным задачам и свободе действий игра напоминает GTA, но вместо современного мегаполиса предлагает необычное историческое приключение.

Графика игры (скриншот)

Just Cause 2

Если в GTA вам нравится не столько сюжет, сколько возможность придумывать себе приключения и делать в открытом мире практически все, что заблагорассудится, Just Cause 2 может затянуть надолго. События происходят на вымышленном тропическом острове Панау, где агент Рико Родригес должен свергнуть диктаторский режим и разыскать бывшего коллегу. Для этого он отправляется выполнять задачи, сотрудничать с местными группировками и разрушать военную инфраструктуру.

Карта здесь действительно огромна: есть джунгли, горы, города, деревни, военные базы и побережья. Передвигаться можно автомобилями, мотоциклами, лодками, самолетами и вертолетами. А еще в Рико есть крюк-кошка и парашют, благодаря которым можно буквально превратить путешествие по острову в отдельное приключение. По масштабу мира, транспорту, побочным задачам и свободе исследования Just Cause 2 очень напоминает GTA, но делает ставку на зрелищность и безграничные возможности для экспериментов.