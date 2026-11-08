Mafia II, Driver и The Saboteur: во что поиграть на слабом ПК вместо GTA

Если хочется свободы передвижения, интересных сюжетов и возможности самостоятельно выбирать, чем заниматься в виртуальном мире, GTA - далеко не единственный вариант. Есть игры, позволяющие часами исследовать города, путешествовать, садиться за руль разного транспорта и находить приключения далеко за пределами основной истории.
Styler собрал подборку игр, похожих на GTA, но подойдут для слабого компьютера.
Mafia II
Если вы любите GTA за атмосферу большого города, автомобили, криминальные истории и возможность на несколько часов потеряться в виртуальном мире, Mafia II точно стоит внимания. События разворачиваются в американском городе Эмпайр-бэй, вдохновленном Нью-Йорком, Чикаго и Сан-Франциско 1940–1950-х годов. Вы играете за Вито Скалетту, возвращающегося с войны и постепенно погружающегося в криминальный мир, пытаясь заработать деньги и найти свое место в жизни.
Здесь можно ездить по городу на автомобилях той эпохи, слушать радио, посещать магазины, менять одежду, исследовать улицы и просто наслаждаться атмосферой послевоенной Америки. Mafia II больше сосредоточена на сюжете, чем GTA, поэтому полной свободы здесь поменьше. Но по ощущению жизни в большом криминальном городе она очень близка к серии Rockstar. А еще это одна из тех игр, в которых даже обычная поездка до следующей задачи превращается в отдельное удовольствие.
Euro Truck Simulator 2
Кто сказал, что приключения обязательно должны сопровождаться перестрелками, погонями и криминальными разборками? В Euro Truck Simulator 2 можно просто сесть за руль грузовика и отправиться покорять европейские дороги. Сначала вы работаете водителем, перевозите грузы между городами, зарабатываете деньги и постепенно развиваете свою транспортную компанию. Позже можно покупать грузовики, нанимать водителей, расширять автопарк и строить настоящий бизнес.
Больше всего здесь увлекает именно возможность путешествовать. Вы самостоятельно выбираете маршруты, едете через города, маленькие населенные пункты, автобаны и живописные дороги, останавливаетесь на заправках и отдыхаете. С GTA игру объединяет открытая среда, транспорт и свобода передвижения, хотя вместо криминальных приключений здесь вас ждут дальние рейсы. Это отличный вариант, когда хочется открыть игру после тяжелого дня и просто куда-то уехать, не торопясь и никому ничего не доказывая.
Driver: Parallel Lines
Если вам нравится автомобильная составляющая GTA, обратите внимание на Driver: Parallel Lines. События игры происходят в Нью-Йорке, а главный герой Ти Кэй Джейсон мечтает стать известным уличным гонщиком, но из-за уголовных дел оказывается за решеткой. После продолжительного заключения он возвращается, чтобы разобраться с людьми, разрушившими его жизнь. Особенность истории в том, что она охватывает две разные эпохи: 1970-е и 2006 год.
В распоряжении игрока целый город, десятки автомобилей, уличные гонки, погони и разнообразные задачи. Можно угонять машины, бежать от полиции, исследовать районы Нью-Йорка и просто кататься по улицам. По концепции это очень близко к GTA: здесь тоже есть криминальный сюжет, открытое городское пространство и много возможностей отвлечься от основной истории. Особенно интересно наблюдать, как меняется город вместе с эпохой.
Test Drive Unlimited
А вот Test Drive Unlimited подойдет тем, кому в GTA больше всего нравилось садиться в автомобиль и ехать куда глаза видят. Вместо обычного города здесь целый гавайский остров Оаху с пляжами, горными дорогами, небольшими поселениями и большими автомагистралями. Вы начинаете карьеру автомобилиста, участвуете в гонке, зарабатываете деньги, покупаете новые машины и постепенно открываете для себя все больше возможностей.
В игре можно свободно ездить по острову, находить новые дороги, посещать автосалоны, покупать недвижимость и собирать собственную коллекцию автомобилей. Здесь нет криминальной истории или привычных для GTA перестрелок, зато есть огромное пространство для автомобильных происшествий. Иногда лучшее занятие в Test Drive Unlimited - просто выбрать красивую машину, найти дорогу вдоль океана и отправиться в путешествие без всякого плана.
The Saboteur
Представьте Париж времен второй мировой войны, где часть города находится под оккупацией, а вы можете не только исследовать его улицы, но и организовывать диверсии против врага. Именно такое приключение предлагает The Saboteur. Главный герой Шон Девлин - ирландский механик и гонщик, который оказывается втянутым в борьбу с нацистами после личной трагедии. Его цель - отомстить и помочь французскому движению сопротивления.
В игре можно лазить по крышам, проникать на вражеские объекты, взрывать технику, выполнять задачи подполья и свободно передвигаться по Парижу. Особенность The Saboteur - визуальный стиль: районы, находящиеся под контролем окупантов, сначала изображены почти полностью в черно-белых тонах, а после освобождения постепенно возвращаются к цветной жизни. По структуре открытого мира, побочным задачам и свободе действий игра напоминает GTA, но вместо современного мегаполиса предлагает необычное историческое приключение.
Just Cause 2
Если в GTA вам нравится не столько сюжет, сколько возможность придумывать себе приключения и делать в открытом мире практически все, что заблагорассудится, Just Cause 2 может затянуть надолго. События происходят на вымышленном тропическом острове Панау, где агент Рико Родригес должен свергнуть диктаторский режим и разыскать бывшего коллегу. Для этого он отправляется выполнять задачи, сотрудничать с местными группировками и разрушать военную инфраструктуру.
Карта здесь действительно огромна: есть джунгли, горы, города, деревни, военные базы и побережья. Передвигаться можно автомобилями, мотоциклами, лодками, самолетами и вертолетами. А еще в Рико есть крюк-кошка и парашют, благодаря которым можно буквально превратить путешествие по острову в отдельное приключение. По масштабу мира, транспорту, побочным задачам и свободе исследования Just Cause 2 очень напоминает GTA, но делает ставку на зрелищность и безграничные возможности для экспериментов.
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