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Гороскопы 07 ноября 2026 · 12:41

Скорпион, Дева или Козерог: какой знак Зодиака всегда говорит правду

Есть люди, которые не прощают обмана, но всегда ли они готовы быть откровенными?
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Скорпион, Дева или Козерог: какой знак Зодиака всегда говорит правду

Девушка раздумывает, сказать правду или соврать (коллаж: Styler)

Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака по склонности к честности и откровенности. Они выяснили, кто не терпит лицемерия, кто избегает неудобных разговоров, а кто скрывает правду ради покоя.

Styler рассказывает, кто из представителей зодиакального круга возглавил этот рейтинг.

12 место - Близнецы

Близнецы умеют подстраиваться под собеседника, потому не всегда спешат говорить всю правду. Они могут украсить историю, изменить акценты или умолчать о неудобных подробностях, если это поможет избежать конфликта.

11 место - Рыбы

Рыбы часто скрывают правду не из-за желания обмануть, а из-за нежелания причинять боль другим. Они могут сказать, что человек хочет услышать, или умолчать о неприятной детали, чтобы сохранить гармонию в отношениях.

10 место - Весы

Весы не любят конфликтов и пытаются никого не обидеть, даже если для этого приходится скрывать собственное мнение. Они могут долго подбирать слова, избегать прямого ответа или соглашаться только ради мира.

9 место - Рак

Раки очень чувствительны к эмоциям других людей, поэтому не всегда решаются сказать неприятную правду вслух. Если откровенность может ранить близкого человека, они скорее умолчат или попытаются деликатно обойти острую тему.

8 место - Лев

Львы любят производить впечатление честных и уверенных в себе людей, но иногда могут скрывать правду, чтобы не потерять авторитет. В то же время они не очень любят, когда кто-то обманывает их самих, и часто ожидают от окружения такой же откровенности.

7 место - Стрелец

Стрельцы известны прямолинейностью и не всегда думают о том, насколько деликатно звучат их слова. Однако даже они могут промолчать, если понимают, что откровенность только создаст лишние проблемы или испортит важные отношения.

6 место - Водолей

Водолеи ценят свободу мысли и не любят притворяться другим ради одобрения. Они обычно не видят смысла в нелепой лжи, но могут скрывать личные переживания, если не хотят впускать кого-то в свой внутренний мир.

5 место - Телец

Тельцы не любят запутанных историй и обычно предпочитают простую и понятную правду. Они могут не рассказывать всего, особенно о личной жизни, но откровенную ложь ради вежливости используют нечасто.

4 место - Овен

Овны редко скрывают свое мнение и могут сказать правду прямо в глаза, даже если собеседник не готов его услышать. Им сложно долго играть роль или поддерживать ложь, хотя импульсивность иногда вынуждает их преувеличивать.

3 место - Дева

Девы ценят факты, логику и конкретику, поэтому не любят перекручивать информацию. Они могут быть слишком критичными и замечать даже малейшие неточности, а когда видят ложь, часто не могут удержаться от замечания.

2 место - Козерог

Козероги серьезно относятся к репутации и собственному слову, поэтому стараются не давать обещаний, которые не смогут выполнить. Они не всегда рассказывают все, что знают, но обычно не видят смысла во лжи, которая может разрушить доверие.

1 место - Скорпион

Скорпионы в этом рейтинге занимают первое место из-за нелюбви к фальше и лицемерию. Они могут быть очень откровенными и без приукрашивания говорить то, что думают, хотя собственные секреты и настоящие чувства раскрывать совсем не спешат.

Ранее мы рассказывали, кто из знаков Зодиака имеет талант зарабатывать большие деньги.

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