Злата Огневич показала универсальные джинсы: с чем носить их в холодный сезон

Украинская певица Злата Огневич продемонстрировала повседневный образ, который легко повторить в холодное время года. Артистка показала, как сочетать базовые вещи, чтобы выглядеть стильно и непринужденно.
Styler со ссылкой на Instagram певицы рассказывает подробнее об этом "луке".
Какие джинсы выбрала Злата Огневич
Основой образа стали голубые джинсы свободного кроя с легким эффектом потертости. Модель имеет расслабленный силуэт, комфортную посадку и длину, благодаря которой брюки красиво спадают на обувь.
Такие джинсы относятся к базовому гардеробу, ведь их легко сочетать с разными вещами. Они выглядят непринужденно, но в то же время остаются актуальными независимо от меняющихся трендов.
Особенно удачно модель wide-leg работает в многослойных комплектах. Их можно носить с объемными свитерами, жакетами, кожаными куртками и короткой верхней одеждой.
Еще одно преимущество - универсальность в выборе обуви. В холодное время года такие джинсы можно комбинировать с массивными ботинками, челси, кроссовками или элегантными ботильонами.
С чем певица соединила джинсы
Для верхней части образа Злата выбрала черную кожаную куртку-бомбер объемного кроя. Модель имеет матовую фактуру, эластичные манжеты и пояс на резинке, что создает характерный спортивный силуэт.
Контраст между голубым денимом и черной кожей делает комплект более выразительным, но не перегружает его деталями. К тому же короткая куртка хорошо балансирует пропорции с широкими штанинами.
Под верхней одеждой певица использовала многослойность: серый гольф-водолазку и кардиган на молнии в спортивном повседневном стиле.
Такое сочетание не только придает образу объема, но и делает его практичным для прохладной погоды. Трикотаж можно оставить в качестве самостоятельного верхнего слоя в помещении или расстегнуть кардиган, чтобы создать дополнительный акцент.
Какие аксессуары дополнили образ
Злата Огневич сделала ставку на сдержанные аксессуары, поддерживающие общую цветовую гамму аутфита.
В частности, певица дополнила комплект черной шапкой-бини. Она перекликается с цветом кожаной куртки и обуви, благодаря чему образ выглядит целостным.
Еще одна деталь - небольшая сумка через плечо. Такой аксессуар не перегружает повседневный комплект и придает ему завершенность.
Как повторить образ Златы Огневич
Образ певицы легко адаптировать к собственному гардеробу. Для этого не обязательно покупать все вещи из комплекта: достаточно подобрать несколько базовых элементов.
- Выбирайте свободные джинсы. Голубой деним прямого кроя или wide-leg станет универсальным основанием для повседневных образов.
- Добавляйте короткую верхнюю одежду. Кожаный бомбер, куртка или дубленка помогут сбалансировать широкие штанины.
- Не забывайте о многослойности. Гольф, кардиган или свитер создадут комфорт для холодной погоды.
- Подбирайте аксессуары в одной гамме. Черная шапка, сумка и обувь объединят разные элементы в целостный образ.
- Экспериментируйте с обувью. Массивные ботинки придадут комплекту более дерзкого характера, а ботильоны сделают его более элегантным.
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