Цены на продукты 6 ноября 2026: где дешевле купить масло, гречку и яйца

Цены на одинаковые категории продуктов в супермаркетах могут отличаться на десятки гривен. Особо заметной разница становится, когда покупаешь сразу несколько товаров для ежедневного меню. Мы сравнили предложения популярных торговых сетей, чтобы узнать, где выгоднее покупать продукты.

Styler сравнил цены в онлайн-каталогах АТБ, Сильпо, Novus и Ашан на 6 ноября 2026 года, учитывая акционные предложения.

Подсолнечное масло

Для сравнения мы выбрали рафинированное подсолнечное масло в упаковках по 500 мл, чтобы оценить стоимость одинакового объема.

Цены на подсолнечное масло:

"Ашан" - рафинированное подсолнечное масло Auchan, 500 мл - 49,40 грн .

АТБ - рафинированное подсолнечное масло "Своя лінія", 500 мл - 53,13 грн .

Novus - рафинированное подсолнечное масло "Щедрий Дар", 500 мл - 64,62 грн .

"Сільпо" - подсолнечное масло "Щедрий Дар", 500 мл - 65,99 грн.

Гречка

Сколько стоит килограмм гречки:

"Сільпо" - гречневая крупа "Премія" быстроразваривающаяся, 54,99 грн по акции вместо 64,99 грн.

Novus - гречневая крупа Marka Promo, ядрица, 81,49 грн .

АТБ - гречневая крупа "Розумний вибір", 85,90 грн .

"Ашан" - весовая гречневая крупа ядрица, 98,70 грн.

Таким образом, разница между самой дешевой и самой дорогой крупой составляет 43,71 грн за килограмм.

Цены на продукты в супермаркетах на 5 ноября (коллаж: Styler)

Яйца

Для сравнения мы выбрали упаковки по 10 штук.

Стоимость десятка яиц:

Novus - яйца Marka Promo категории С1, 58,99 грн .

"Ашан" - яйца Auchan категории С0, 75,90 грн .

"Сільпо" - яйца "Ситий двір" категории С2, 62,99 грн .

АТБ - яйца "Квочка" категории С1, 68,90 грн по акции.

Молоко

Цены на молоко:

АТБ - молоко "Своя лінія", 39,90 грн .

"Сільпо" - молоко "Рудь", 43,69 грн .

"Ашан" - молоко "Яготинське", 65,90 грн.

Novus - молоко "Яготинське", 66,99 грн.

Перед покупкой стоит проверять объем, жирность и способ обработки молока.

Хлеб

При сравнении цен на хлеб мы учитывали стоимость готовой упаковки, а не цену за 100 граммов выпечки.

Что предлагают супермаркеты:

"Сільпо" - хлеб "Добрий" Традиционный ржаной, половина нарезанная, 300 г - 15,59 грн .

Novus - батон Marka Promo, половина нарезанная, 225 г - 19,08 грн .

АТБ - хлеб "Кристинопіль Хліб" Тостовый нежный, 300 г - 24,80 грн .

"Ашан" - хлеб "Формула Смаку" Полезный бездрожжевой, 300 г - 30,80 грн.

Где выгоднее покупать продукты

Сравнение показало, что самые низкие цены на базовые продукты можно найти в разных торговых сетях.

Среди проверенных предложений "Сільпо" предлагает самую дешевую гречку и хлеб. В Novus выгоднее всего покупать яйца, в АТБ - молоко, а в "Ашане" - подсолнечное масло.

Если собрать условную продуктовую корзину из килограмма гречки, десятка яиц, одной упаковки молока, хлеба и 500 мл подсолнечного масла, выбирая самые дешевые найденные предложения, ее общая стоимость составит 218,87 грн.

Но для этого придется посетить все четыре супермаркета. Поэтому перед покупками стоит оценить, оправдывает ли экономия затраты на дорогу и время.

Также следует учитывать, что акционные цены могут меняться, а стоимость товаров в онлайн-каталогах иногда отличается от цен в физических магазинах.