Ціни на продукти 6 листопада 2026 року: де дешевше купити олію, гречку та яйця

Ціни на однакові категорії продуктів у супермаркетах можуть відрізнятися на десятки гривень. Особливо помітною різниця стає, коли купуєш одразу кілька товарів для щоденного меню. Ми порівняли пропозиції популярних торговельних мереж, щоб з'ясувати, де вигідніше купувати продукти.

Styler порівняв ціни в онлайн-каталогах АТБ, "Сільпо", Novus та "Ашан" станом на 6 листопада 2026 року, враховуючи акційні пропозиції.

Соняшникова олія

Для порівняння ми обрали рафіновану соняшникову олію в упаковках по 500 мл, щоб оцінити вартість однакового об'єму.

Ціни на соняшникову олію:

"Ашан" - рафінована соняшникова олія Auchan, 500 мл - 49,40 грн .

АТБ - рафінована соняшникова олія "Своя лінія", 500 мл - 53,13 грн .

Novus - рафінована соняшникова олія "Щедрий Дар", 500 мл - 64,62 грн .

"Сільпо" - соняшникова олія "Щедрий Дар", 500 мл - 65,99 грн.

Гречка

Скільки коштує кілограм гречки:

"Сільпо" - гречана крупа "Премія" швидкорозварювана, 54,99 грн за акцією замість 64,99 грн.

Novus - гречана крупа Marka Promo, ядриця, 81,49 грн .

АТБ - гречана крупа "Розумний вибір", 85,90 грн .

"Ашан" - вагова гречана крупа ядриця, 98,70 грн.

Тобто різниця між найдешевшою та найдорожчою крупою становить 43,71 грн за кілограм.

Ціни на продукти в супермаркетах станом на 5 листопада (колаж: Styler)

Яйця

Для порівняння ми обрали упаковки по 10 штук.

Вартість десятка яєць:

Novus - яйця Marka Promo категорії С1, 58,99 грн .

"Ашан" - яйця Auchan категорії С0, 75,90 грн .

"Сільпо" - яйця "Ситий двір" категорії С2, 62,99 грн .

АТБ - яйця "Квочка" категорії С1, 68,90 грн за акцією.

Молоко

Ціни на молоко:

АТБ - молоко "Своя лінія", 39,90 грн .

"Сільпо" - молоко "Рудь", 43,69 грн .

"Ашан" - молоко "Яготинське", 65,90 грн.

Novus - молоко "Яготинське", 66,99 грн.

Перед покупкою варто перевіряти об'єм, жирність і спосіб обробки молока.

Хліб

Під час порівняння цін на хліб ми враховували вартість готової упаковки, а не ціну за 100 грамів випічки.

Що пропонують супермаркети:

"Сільпо" - хліб "Добрий" Традиційний житній, половина нарізана, 300 г - 15,59 грн .

Novus - батон Marka Promo, половина нарізана, 225 г - 19,08 грн .

АТБ - хліб "Кристинопіль Хліб" Тостовий ніжний, 300 г - 24,80 грн .

"Ашан" - хліб "Формула Смаку" Корисний бездріжджовий, 300 г - 30,80 грн.

Де вигідніше купувати продукти

Порівняння показало, що найнижчі ціни на базові продукти можна знайти в різних торговельних мережах.

Серед перевірених пропозицій "Сільпо" пропонує найдешевшу гречку та хліб. У Novus найвигідніше купувати яйця, в АТБ - молоко, а в "Ашані" - соняшникову олію.

Якщо скласти умовний продуктовий кошик із кілограма гречки, десятка яєць, однієї упаковки молока, хліба та 500 мл соняшникової олії, обираючи найдешевші знайдені пропозиції, його загальна вартість становитиме 218,87 грн.

Але для цього доведеться відвідати всі чотири супермаркети. Тому перед покупками варто оцінити, чи виправдовує економія витрати на дорогу та час.

Також слід враховувати, що акційні ціни можуть змінюватися, а вартість товарів в онлайн-каталогах іноді відрізняється від цін у фізичних магазинах.