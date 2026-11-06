Макс Барських оголосив про творчу паузу та завершення 18-річної співпраці з Аланом Бадоєвим

Макс Барських і Алан Бадоєв оголосили про завершення багаторічного творчого союзу просто на сцені " Фабрики зірок ". Режисер зворушливо привітав співака тортом зі свічками, а сам артист повідомив про майбутню творчу паузу.

Що про це відомо, розповідає Styler.

Прощання на сцені "Фабрики зірок"

Під час восьмого прайму на "Фабриці зірок" Макс Барських та Алан Бадоєв повідомили про завершення свого багаторічного творчого союзу. На знак особливого моменту режисер виніс артисту святковий торт зі свічками.

Бадоєв також сказав фразу: "Завжди можна попрощатись з любов'ю". Ці слова стали символічним підсумком багаторічної спільної роботи, яка змінила кар'єри обох учасників творчого тандему.

Сам Макс Барських оголосив про намір піти на творчу паузу щонайменше на рік. Артист не планує найближчим часом повертатися до активної концертної діяльності, а перед перервою дасть велике шоу в київському Палаці "Україна".

Концерт відбудеться 8 грудня 2026 року та матиме назву "Сьогодні має сенс". Він стане фіналом всеукраїнського туру Open Air Fest, останньою спільною роботою Барських і Бадоєва та майданчиком для презентації нового повноформатного альбому співака.

Що відомо про співпрацю Макса Барських та Алана Бадоєва

Історія їхнього творчого союзу почалася на "Фабриці зірок-2" у 2008 році. Тоді Макс Барських був учасником музичного шоу, а Алан Бадоєв працював головним режисером.

Під час проєкту між артистом та організаторами виник конфлікт через репертуар. Барських хотів виконати власну композицію "Дождь", але йому не дозволили цього зробити. Згодом співак достроково залишив шоу, а Бадоєв на знак протесту також пішов із проєкту. Пізніше вони почали працювати разом.

Однією з ранніх спільних робіт став кліп на пісню Lost In Love ("Теряю тебя"). Згодом Бадоєв став продюсером Барських і взявся за формування його сценічного образу. Режисер працював над музичними відео, концертними постановками та великими творчими проєктами співака. Серед них - хоррор-мюзикл Z.Dance, який презентували у 2012 році.

За роки співпраці вони створили чимало робіт, зокрема кліпи на пісні "Тумани", "Моя любовь" та "Кольє". Їхнє партнерство охоплювало не лише музику, а й візуальну концепцію, сценографію та масштабні концертні шоу.

У 2026 році Бадоєв розповідав про особливості їхніх робочих стосунків. За словами режисера, за роки спільної роботи вони не раз сварилися та сперечалися, але зберігали любов і повагу одне до одного. Він тоді зазначав, що триває вже 19-й рік їхньої співпраці.

Хто такий Макс Барських

Макс Барських (справжнє ім'я - Микола Бортник) - український співак, композитор та автор пісень. Він народився 8 березня 1990 року в Херсоні. Широку популярність здобув після участі у другому сезоні "Фабрики зірок" у 2008 році.

За час музичної кар'єри артист випустив кілька студійних альбомів, створив низку масштабних концертних шоу та став одним із найвідоміших представників української попсцени. Серед його найвідоміших пісень - "Туманы", "Моя любовь", "Хочу танцевать", "Берега", а також україномовні композиції "Буде весна", "Мамо, не плач" і "Зорепад".

Після початку повномасштабного вторгнення співак почав активніше випускати музику українською мовою та долучатися до благодійних концертів на підтримку України.