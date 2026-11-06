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Люди 06 листопада 2026 · 10:03

Переможниця "Холостяка" Катерина Лозовицька вагітна первістком: перші фото з животиком

Модель поділилася ніжними кадрами з чоловіком і зворушливо звернулася до майбутнього малюка
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Переможниця "Холостяка" Катерина Лозовицька вагітна первістком: перші фото з животиком

Катерина Лозовицька та Гідаят Сеїдов чекають на первістка (колаж: Styler)

Переможниця 12-го сезону шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька вагітна первістком. Модель і блогерка вперше показала фото з округлим животиком, позуючи разом із чоловіком, співаком Гідаятом Сеїдовим.

Радісною новиною вона поділилася у свіжому дописі на своїй сторінці в Instagram. Детальніше про це розповість Styler.

Катерина Лозовицька показала перші фото вагітності

На опублікованих кадрах Катерина ніжно позує зі своїм коханим, демонструючи вагітний животик. Пара не приховує щастя та зворушливо ділиться особливим моментом очікування поповнення в родині.

"Ми так тобі раді", - лаконічно підписала публікацію Лозовицька.

Поки що подружжя не розкриває, на кого чекає - дівчинку чи хлопчика. Тож стать майбутньої дитини наразі залишається загадкою.

Під дописом пара отримала чимало теплих слів від друзів, знайомих і шанувальників. У коментарях закоханих вітають із майбутнім поповненням, бажають здоров'я малюку та щастя молодій родині.

  • "Урааа! Найщиріші вітання - яка ж гарна новина";
  • "Боже, яке щастя! Вітаю!!!!";
  • "Так цікаво влаштовано у світі.. з потрібною людиною, своєю.. призначенною по долі... все стається швидко... кохання, шлюб, діточки";
  • "Яка прекрасна новина! Щиро радію за вас, мої вітання";
  • "Катериночко, вітаю від всього серця".

Що відомо про стосунки Катерини та Гідаята

Катерина Лозовицька та Гідаят Сеїдов, який виступає під сценічним ім'ям GEED, разом близько пів року. Втім, тривалий час закохані не афішували свій роман і берегли особисте життя від сторонніх очей. Про їхні стосунки стало відомо лише на початку серпня 2026 року, коли модель уперше опублікувала спільні романтичні фото зі співаком і зізналася йому в коханні.

Гідаят Сеїдов - український співак, який став відомим завдяки участі в 13-му сезоні "Голосу країни". Він виступав у команді Артема Пивоварова та дійшов до півфіналу проєкту.

Розвиток роману виявився стрімким. 23 серпня 2026 року GEED освідчився Катерині просто під час свого виступу: подарував коханій букет троянд і став на одне коліно. Лозовицька відповіла згодою та показала обручку.

А вже 23 вересня пара зіграла весілля в колі найближчих. Тож нині Катерина та Гідаят готуються до нового етапу життя - батьківства.

Нагадаємо, як вагітна акторка Катерина Тишкевич оприлюднила свіжі світлини із чоловіком перед народженням первістка.

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