Вагітна Катерина Тишкевич показала ніжні фото з чоловіком перед народженням первістка

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка готується вперше стати мамою, поділилася новими фото з чоловіком Валентином Томусяком. Зірка показала округлий животик та зворушливо розповіла про очікування малюка.

Катерина Тишкевич показала ніжні фото з чоловіком

Для фотосесії подружжя обрало осінню локацію на природі. Катерина та Валентин позували серед дерев із пожовклим листям, ніжно обіймаючи одне одного.

Тишкевич зізналася, що ці кадри мають для неї особливе значення.

"Вони для мене особливі, бо передають щось майже містичне в стані жінки, яка ось-ось стане мамою. Щось, що складно пояснити словами, але що особисто для мене є одним із найсильніших свідчень існування Бога. Бо в цьому народженні нового життя є щось абсолютно неземне", - написала акторка.

Вона також подякувала чоловікові за постійну підтримку.

"Дякую чоловіку за любов і турботу, якими завжди наповнені усі мої навіть найважчі дні", - додала зірка.

Як акторка готується до материнства

Катерина також поділилася переживаннями перед народженням первістка. Вона зізналася, що разом із чоловіком сподівається впоратися з новими обов'язками та вірить у правильність рішень, які вони ухвалювали заради майбутньої дитини.

"Але ми будемо вірити, що впораємося з новим етапом. Що підготувалися до нього настільки, наскільки цього потребує наша дитина. Що рішення, які ми приймали останнім часом, були правильними для нас і народжувалися з любові та відповідальності за нове життя", - поділилася акторка.

Як відреагували підписники

Нові світлини подружжя викликали хвилю позитивних емоцій серед шанувальників. У коментарях користувачі захоплювалися красою майбутніх батьків та бажали їм щастя.

"Які ви красиві", - написала одна з підписниць у коментарях.

Коментар під дописом (скриншот)

"Нехай усе буде добре. Ви - неймовірні", - побажала ще одна підписниця.

Коментар під дописом (скриншот)

Фотографиня Христина Гринчишин, яка працювала над зйомкою, також залишила теплий коментар.

"Ви неймовірні. Було дуже приємно з вами працювати", - написала вона.

Коментар під дописом (скриншот)

Що відомо про підготовку подружжя до пологів

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк очікують на народження первістка - хлопчика. Як розповідав Styler, напередодні пологів актори вирішили тимчасово переїхати з Києва до Вінниці.

Таке рішення подружжя ухвалило з огляду на безпеку, зручність пересування та можливість отримати підтримку друзів після народження дитини. Валентин планує продовжувати гастролі, а Катерина за потреби зможе їздити до столиці на зйомки та медичні огляди.