Катерина Тишкевич із чоловіком перед пологами виїжджають із Києва: подружжя назвало причини переїзду

Катерина Тишкевич, яка зараз перебуває на восьмому місяці вагітності, планує тимчасово переїхати з Києва до Вінниці. Рішення по'язане не лише з безпековою ситуацією у столиці - подружжя має ще кілька важливих причин для вибору саме цього міста.

Styler з посиланням на відеодопис зі сторінки акторки в Instagram розповість деталі переїзду зіркового подружжя.

Зручна логістика

Як пояснив Валентин Томусяк, одна з головних причин - розташування Вінниці. У нього досі триває гастрольний графік, тому важливо мати можливість без проблем їздити до інших міст.

"З Вінниці мені буде легко добиратися до інших міст, так як у мене досі триває гастрольний графік", - пояснив актор.

За його словами, якщо оселитися, наприклад, в Ужгороді чи Івано-Франківську, йому було б складніше виїжджати на гастролі та приєднуватися до трупи.

Катерина своєю чергою додала, що з Вінниці також зручно діставатися до Києва - потягом, автобусом або автомобілем. Це важливо і через її роботу, адже за потреби акторці потрібно буде приїжджати на зйомки.

"Нам тут зручніше. Навіть якщо ми захочемо вести дитину кудись в клініку, яка знаходиться в Києві, на планові огляди раз на місяць їздити саме туди", - розповіла Тишкевич.

Вона додала, що, звісно, такі поїздки залежатимуть від безпекової ситуації.

Духовна складова

Є у вибору Вінниці й особиста причина. Тишкевич розповіла, що вони з чоловіком розвиваються в індуїзмі, медитують, практикують йогу та мають свою духовну спільноту.

За словами акторки, у Вінниці живе багато людей із їхньої "духовної родини" - друзів та однодумців, з якими вони підтримують близький зв'язок.

Крім того, неподалік міста зараз активно розбудовують ашрам. Тишкевич зазначила, що їхній гуру дав вказівку будувати його саме під Вінницею, і подружжя хоче долучатися до цього процесу.

"Це така "безпека наша", що тут всі наші. Ті, хто нас підтримують", - пояснила вона.

Артистка також розповіла, що вже під час приїзду до Вінниці друзі допомогли їм із житлом. Подружжя не винаймало готель, а переночувало у квартирі знайомих.

Наразі Тишкевич і Томусяк переглядають квартиру, яку планують винаймати. За словами акторки, друзі вже знайшли для них можливий варіант, де на них чекають разом із котиком та сином.