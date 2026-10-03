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Головна Люди Катерина Тишкевич із чоловіком перед пологами виїжджають із Києва: подружжя назвало причини переїзду
Люди 03 жовтня 2026 · 15:35
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Катерина Тишкевич із чоловіком перед пологами виїжджають із Києва: подружжя назвало причини переїзду

На восьмому місяці вагітності акторка планує тимчасово залишити столицю
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Катерина Тишкевич із чоловіком перед пологами виїжджають із Києва: подружжя назвало причини переїзду

Катерина Тишкевич із чоловіком Валентином Томусяком (фото: Styler)

Катерина Тишкевич, яка зараз перебуває на восьмому місяці вагітності, планує тимчасово переїхати з Києва до Вінниці. Рішення по'язане не лише з безпековою ситуацією у столиці - подружжя має ще кілька важливих причин для вибору саме цього міста.

Styler з посиланням на відеодопис зі сторінки акторки в Instagram розповість деталі переїзду зіркового подружжя.

Зручна логістика

Як пояснив Валентин Томусяк, одна з головних причин - розташування Вінниці. У нього досі триває гастрольний графік, тому важливо мати можливість без проблем їздити до інших міст.

"З Вінниці мені буде легко добиратися до інших міст, так як у мене досі триває гастрольний графік", - пояснив актор.

За його словами, якщо оселитися, наприклад, в Ужгороді чи Івано-Франківську, йому було б складніше виїжджати на гастролі та приєднуватися до трупи.

Катерина своєю чергою додала, що з Вінниці також зручно діставатися до Києва - потягом, автобусом або автомобілем. Це важливо і через її роботу, адже за потреби акторці потрібно буде приїжджати на зйомки.

"Нам тут зручніше. Навіть якщо ми захочемо вести дитину кудись в клініку, яка знаходиться в Києві, на планові огляди раз на місяць їздити саме туди", - розповіла Тишкевич.

Вона додала, що, звісно, такі поїздки залежатимуть від безпекової ситуації.

Духовна складова

Є у вибору Вінниці й особиста причина. Тишкевич розповіла, що вони з чоловіком розвиваються в індуїзмі, медитують, практикують йогу та мають свою духовну спільноту.

За словами акторки, у Вінниці живе багато людей із їхньої "духовної родини" - друзів та однодумців, з якими вони підтримують близький зв'язок.

Крім того, неподалік міста зараз активно розбудовують ашрам. Тишкевич зазначила, що їхній гуру дав вказівку будувати його саме під Вінницею, і подружжя хоче долучатися до цього процесу.

"Це така "безпека наша", що тут всі наші. Ті, хто нас підтримують", - пояснила вона.

Артистка також розповіла, що вже під час приїзду до Вінниці друзі допомогли їм із житлом. Подружжя не винаймало готель, а переночувало у квартирі знайомих.

Наразі Тишкевич і Томусяк переглядають квартиру, яку планують винаймати. За словами акторки, друзі вже знайшли для них можливий варіант, де на них чекають разом із котиком та сином.

Раніше ми розповідали про те, як саме Катерина Тишкевич поділилася радісною новиною про те, що разом із чоловіком, актором Валентином Томусяком, чекає на первістка.

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