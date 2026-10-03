В РФ помер Анатолій Кашпіровськйий, який самотужки намагався лікувати рак

Styler розповідає, що відомо про смерть одного з найвідоміших екстрасенів та чим він запам'ятався.

Помер Анатолій Кашпіровський: що відомо

За даними росЗМІ, серце Анатолія Кашпіровського зупинилося о 06:40 ранку. Повідомляється також, що психотерапевт помер у власній квартирі в Москві.

Для його родини смерть виявилася неочікуваною, адже напередодні екстрасенс нібито почувався добре та не скаржився на самопочуття. Близькі викликали Кашпіровському швидку допомогу, однак медикам не вдалося його врятувати.

Попередньо, основною причиною смерті Анатолія стала гостра серцева недостатність.

Хто такий Анатолій Кашпіровський

Анатолія Кашпіровський народився 11 серпня 1939 року на Хмельниччині. У різних джерелах місцем його народження називають як село Ставниця, так і Хмельницький (тодішній Проскурів). У 1962 році він закінчив Вінницький медичний інститут, після чого багато років працював у психіатричній лікарні у Вінниці.

Широку популярність Кашпіровському принесло радянське телебачення наприкінці 1980-х років. У 1988 році він брав участь у телевізійних програмах і телемостах, а в 1989 році на Центральному телебаченні СРСР вийшов цикл його відомих "сеансів здоров'я". Під час передач Кашпіровський демонстрував методи психотерапевтичного впливу та заявляв про можливість впливати на стан людей через телевізійний екран і навіть лікувати ракові захворювання. Його виступи привертали величезну аудиторію.

Методи Кашпіровського водночас викликали суперечки. Його діяльність часто описували як феномен масової психотерапії пізнього СРСР, а самого Кашпіровського - як психотерапевта та гіпнотизера.

В останні місяці навколо стану здоров'я Кашпіровського з'являлися суперечливі повідомлення. У липні 2026 року окремі російські ЗМІ написали про нібито госпіталізацію, операцію та виявлену злоякісну пухлину. Однак директор Кашпіровського Сергій Рудих ці повідомлення заперечив. У вересні тема його нібито онкологічного захворювання знову з'явилася в російських медіа, але підтверджених медичних даних про діагноз у відкритому доступі немає.

Кашпіровський також мав публічний зв'язок із російською політикою. Він позитивно висловлювався про Володимира Путіна та в одному з інтерв'ю називав його своїм кумиром. Також Кашпіровський розповідав, що після захоплення заручників у московському театрі на Дубровці у 2002 році надсилав Путіну телеграму, пропонуючи допомогу. Це була його власна публічна розповідь про ті події.



У 1993 році Кашпіровського обрали депутатом Державної думи РФ першого скликання за списком ЛДПР. З фракції партії він вийшов у 1993 році, а депутатські повноваження завершив у 1995-му. У 2012 році Кашпіровський був офіційно зареєстрований довіреною особою кандидата в президенти РФ Володимира Жириновського.