Сосиски-привиди та павучки на Хелловін: дві прості закуски, які можна готувати з дітьми (відео)

Якщо хочеться приготувати разом з дітьми тематичну закуску без складних рецептів, приготуйте сосиски у формі привидів і павучків. Для обох варіантів знадобляться лише сосиски, листкове тісто та кілька простих інгредієнтів.

Як приготувати неймовірно прості закуски на Хелловін, розповідає Styler.

Сосиски-привиди на Хелловін

Рецептом сосисок-привидів поділився користувач Instagram "СМАЧНО.АЛЕ.НЕ.ДУЖЕ".

Інгредієнти:

Сосиски - 4-5 шт.

Листкове або пісне тісто - 200 г

Сметана - 1-2 ст. л.

Як приготувати

Сосиски наріжте на невеликі шматочки.

Тісто розкачайте та наріжте смужками або невеликими шматочками.

Викладіть сосиски на деко, застелене пергаментом, а зверху накрийте їх тістом та сформуйте з тіста фігурки, схожі на маленьких привидів.

Зробіть отвори для очей та ротика. Для цього можна використати зубочистку.

Злегка змастіть тісто сметаною та випікайте у розігрітій духовці до готовності тіста приблизно 20 хвилин при температурі 180 градусів.

Дайте закусці трохи охолонути - і подавайте до столу.

Такі сосиски-привиди підійдуть для тематичного столу на Хелловін і не потребують складного оформлення. Наступний рецепт схожий за етапами приготування, але потребує трохи більше зусиль.

Сосиски-павучки на Хелловін

Ця закуска готується не набагато складніше попередньої і стане чудовою ідеєю для креативної вечері для приготування з дітьми.

Інгредієнти:

Сосиски - 5 шт.

Листкове тісто - 200 г

Сметана - 1-2 ст. л.

трохи сметани або густого соусу для декору.

Як приготувати

На кожній сосисці зробіть з боків кілька надрізів, не прорізаючи її до кінця. Так сформуються майбутні "лапки" павучків, як зазначає автор рецепту.

Листкове тісто наріжте тонкими довгими смужками. Обкрутіть кожну сосиску смужками тіста, залишаючи надрізані частини сосиски відкритими.

Викладіть заготовки на деко, застелене пергаментом та змастіть тісто тонким шаром сметани.

Випікайте у духовці при температурі 180°C близько 20 хвилин, поки тісто не стане золотистим.

Дайте павучкам трохи охолонути а після цього зробіть оченята зі сметани або густого соусу та подавайте до столу.