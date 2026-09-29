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Головна Смачно Основа для торта Наполеон на газованій воді: рецепт на 8 коржів (відео)
Смачно 29 вересня 2026 · 15:56
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Основа для торта Наполеон на газованій воді: рецепт на 8 коржів (відео)

Ці коржі стануть хорошою основою для домашнього тортика
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Основа для торта Наполеон на газованій воді: рецепт на 8 коржів (відео)

Тонкі домашні коржі для Наполеона на газованій воді (фото: Styler)

Холодне масло, крижана газована вода та швидкий заміс роблять це тісто особливим. Коржі виходять тонкими, добре пропікаються й після духовки набувають тієї самої легкої ламкості, яка так пасує Наполеону.

Styler з посиланням на відео зі сторінки "Солодка майстерня" у Facebook ділиться рецептом основи для домашнього Наполеона.

Що потрібно для коржів

Цієї кількості тіста вистачить на 8 коржів діаметром близько 18,5 см:

  • вершкове масло - 250 г,
  • борошно - 350 г,
  • крижана газована вода - 75 мл,
  • жовтки - 2 шт.,
  • оцет - 1 ст. л..

Перед початком приготування масло та воду варто добре охолодити. Саме холод допоможе зберегти потрібну структуру тіста.

Як приготувати тісто

Борошно просійте у велику миску. Холодне вершкове масло натріть на великій тертці прямо в борошно.

Швидко перетріть усе руками до стану неоднорідної крихти. Не потрібно довго вимішувати масло з борошном - достатньо, щоб воно рівномірно розподілилося.

В окремій ємності змішайте жовтки, крижану газовану воду та оцет. Влийте суміш до борошна з маслом і швидко зберіть тісто в одну грудку.

Розділіть його на 8 приблизно однакових частин - орієнтовно по 85 г кожна. Сформуйте кульки, накрийте їх харчовою плівкою та поставте в холодильник щонайменше на 1 годину.

Як випікати тонкі коржі

Діставайте тісто з холодильника по одній кульці. Розкачуйте її між двома аркушами пергаменту до тонкого пласта.

Виріжте коло діаметром приблизно 20 см. Під час випікання корж трохи зменшиться, тому готовий діаметр становитиме близько 18,5 см.

Обов'язково проколіть тісто виделкою по всій поверхні. Обрізки не викидайте - їх можна випікати разом із коржем, а потім подрібнити для посипання готового торта.

Випікайте при 180 градусах приблизно 5-7 хвилин, доки корж не стане золотавим.

Готові коржі повністю охолодіть, а потім перемастіть улюбленим кремом. Після кількох годин просочування вони стануть ніжнішими, але збережуть приємну шарувату текстуру.

Смачного!

Раніше ми розповідали про те, як легко приготувати тісто для піци без замісу - для цього виробу підійде будь-яка улюблена вами начинка.

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