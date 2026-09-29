Білизна довго не сохне: як сушити речі у квартирі під час похолодання

Коли температура на вулиці знижується, сушити випрані речі стає дедалі складніше. Якщо залишати мокру білизну у квартирі на кілька днів, вона не лише довше висихатиме, а й підвищуватиме вологість у квартирі.

Як правильно сушити білизну вдома під час похолодання, розповідає Styler.

Чому білизна довго сохне в квартирі

Під час сушіння вода з мокрих речей випаровується в повітря. Якщо повітря в приміщенні вже достатньо вологе або погано циркулює, процес висихання сповільнюється.

У рекомендаціях уряду Шотландії зазначається, що підвищену вологість у помешканні можна зменшити за допомогою вентиляції. Зокрема, радять не перекривати вентиляційні отвори, регулярно провітрювати кімнати та користуватися витяжними вентиляторами.

Окремою причиною підвищеної вологості є сушіння одягу в приміщенні. Тому під час похолодання важливо не просто поставити сушарку в кімнаті, а подбати про відведення вологи.

Як правильно сушити білизну вдома

Добре віджимати речі . Перед тим як розвішувати білизну, варто переконатися, що з тканини видалено якомога більше води. Якщо це дозволяє виробник одягу, можна використати додатковий цикл віджиму.

. Перед тим як розвішувати білизну, варто переконатися, що з тканини видалено якомога більше води. Якщо це дозволяє виробник одягу, можна використати додатковий цикл віджиму. Не розвішувати речі впритул . Між окремими предметами варто залишати простір для циркуляції повітря. Великі речі краще повністю розправляти, а не складати в кілька шарів.

. Між окремими предметами варто залишати простір для циркуляції повітря. Великі речі краще повністю розправляти, а не складати в кілька шарів. Поставити сушарку біля вікна . Експерти радять розміщувати сушарку біля частково відчиненого вікна. Однак зазначають, що за можливості речі мають сушитися надворі.

. Експерти радять розміщувати сушарку біля частково відчиненого вікна. Однак зазначають, що за можливості речі мають сушитися надворі. Сушити білизну у ванній, якщо там є вентиляція . Oxford City Council радить під час сушіння в приміщенні використовувати ванну кімнату із зачиненими дверима та відчиненим вікном. Це допомагає не поширювати вологу по всій квартирі.

. Oxford City Council радить під час сушіння в приміщенні використовувати ванну кімнату із зачиненими дверима та відчиненим вікном. Це допомагає не поширювати вологу по всій квартирі. Не перекривати вентиляцію. Вентиляційні отвори та припливні клапани не варто закривати меблями або іншими предметами. Повітря має вільно циркулювати, щоб волога могла залишати приміщення.

Вентиляційні отвори та припливні клапани не варто закривати меблями або іншими предметами. Повітря має вільно циркулювати, щоб волога могла залишати приміщення. Не сушити одяг на батареях. Такий спосіб може збільшувати кількість водяної пари в кімнаті. Замість цього краще використовувати окрему сушарку та забезпечити вентиляцію.

Якою має бути вологість у квартирі

Перевірити рівень вологості можна за допомогою гігрометра. За рекомендаціями Агентства з охорони довкілля США, відносну вологість у приміщенні бажано підтримувати нижче 60%, а оптимальним діапазоном вважається 30-50%.

Якщо на вікнах регулярно з'являються краплі води, це може свідчити про надмірну вологість. У такому випадку потрібно не лише витирати конденсат, а й зменшувати кількість вологи в повітрі та покращувати вентиляцію.

За потреби можна використовувати осушувач повітря. Він допомагає зменшити кількість вологи в приміщенні, особливо якщо білизну регулярно доводиться сушити в приміщенні.