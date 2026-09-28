Українські туристи сіли на черепаху в Омані заради відео: кадри обурили зоозахисників

В Омані розгорівся скандал через відео за участю українських туристів , які сиділи на морській черепасі на узбережжі. Кадри швидко розлетілися в мережі, а ситуацією вже зацікавилося місцеве управління з охорони довкілля.

Styler детальніше розповідає, що сталося та чи затримали українців.

Що сталося в Омані

На відео, яке поширили в соцмережах, видно, як чоловік і жінка перебувають поруч із великою морською черепахою, а згодом сідають на її панцир. На інших кадрах турист тримає маленьку черепашку в руках.

За інформацією ЗМІ, у скандалі фігурують Вадим Олійник та його супутниця Олена Кравченко. Олійник - український спортсмен і фітнес-тренер, відомий участю у змаганнях із воркауту.

Особливе обурення викликало те, що, за повідомленнями авторів публікацій, тварину турбували під час перебування на пляжі, коли вона відкладала яйця. Також у соцмережах поширювали твердження, що туристи брали до рук новонароджених черепашенят.

Зоозахисники різко відреагували на відео

Одним із перших ситуацію публічно розкритикував природоохоронний проєкт Biologicamente. Автор допису заявив, що вирішив оприлюднити кадри через обурення поведінкою туристів.

У публікації наголошується, що морська черепаха - дика тварина, яку не можна використовувати як реквізит для фотографій чи відео.

"Це не стілець і не лавка. Коли черепаха виходить на берег, не потрібно робити нічого. Її не можна торкатися і не можна піддавати стресу", - йдеться в дописі Biologicamente.

Автор також стверджує, що туристи перебували разом із волонтерами організації, яка займається моніторингом морських черепах в Омані. Саме це, за його словами, могло створити у них враження, що така взаємодія з твариною дозволена.

Водночас Biologicamente наголошує, що присутність волонтерів не може бути виправданням для контакту з дикою твариною. Автор допису стверджує, що професійна природоохоронна організація не дозволила б туристам сідати на черепаху заради фотографій.

Зоозахисник також заявив, що передав інформацію про інцидент відповідним структурам і має намір домагатися офіційної реакції.

У своєму емоційному дописі представник Biologicamente назвав побачене "експлуатацією" та "поганим поводженням" із дикою твариною.

Він також розкритикував аргумент про нібито добрі наміри туристів і наголосив, що навіть бажання допомогти тварині не виправдовує дій, які можуть її турбувати.

Влада Оману вже відреагувала

На ситуацію звернуло увагу Управління з охорони довкілля Оману (Environment Authority). Відомство повідомило, що відстежує відео, яке поширюється в соцмережах, і підтвердило вжиття необхідних юридичних заходів щодо особи, яка порушила спокій морських черепах у районі Рас-ель-Хадд.

У відомстві наголосили, що такі дії суперечать законам і правилам захисту дикої природи Оману. Туристів закликали дотримуватися встановлених правил під час відвідування місць гніздування морських черепах, не наближатися до тварин, не торкатися їх і не турбувати.

Чи затримали українських туристів

Після поширення відео в українському сегменті соцмереж з'явилася інформація, що порушників нібито затримали в аеропорту, коли вони намагалися залишити Оман.

Однак офіційного підтвердження саме затримання в аеропорту наразі немає.

В Environment Authority повідомили лише, що вжили юридичних заходів щодо особи, яка порушила спокій морських черепах. Про затримання, арешт чи конкретне покарання у заяві відомства не йдеться.

Чи вибачився українець

Після розголосу Вадим Олійник опублікував відео з вибаченнями в Instagram. Він звернувся до Управління з охорони довкілля Оману та організації, яка займається захистом морських черепах.

Спортсмен заявив, що не знав правил поводження з черепахами, визнав свою помилку та запевнив, що не мав наміру завдати тварині шкоди.

"Мене ввели в оману, і я не знав про ці правила. Тож я припустився помилки та приношу свої вибачення всім", - сказав Олійник у Stories.