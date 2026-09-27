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Головна Гороскопи Терези і Діва: астролог Роуз назвала знаки, яким щаститиме з грошима з 28 вересня до 4 жовтня
Гороскопи 27 вересня 2026 · 20:07
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Терези і Діва: астролог Роуз назвала знаки, яким щаститиме з грошима з 28 вересня до 4 жовтня

Одна смілива розмова або рішення можуть відкрити шлях до нового джерела доходу
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Терези і Діва: астролог Роуз назвала знаки, яким щаститиме з грошима з 28 вересня до 4 жовтня

Знаки Зодіаку, які розбагатіють зовсім скоро (фото: Styler)

Астролог Кейт Роуз назвала знаки Зодіаку, для яких тиждень із 28 вересня до 4 жовтня може стати особливо важливим у фінансових питаннях. У центрі уваги - кар’єра, нові можливості та рішення, здатні вплинути на майбутні доходи.

Styler із посиланням на Your Tango розповідає, кому найбільше пощастить.

30 вересня Меркурій переходить у Скорпіона, а 3 жовтня Венера починає ретроградний рух у цьому ж знаку. В астрології ці транзити пов’язують із переосмисленням фінансів, кар’єри, особистих цінностей і можливостей, які можуть повернутися у новій формі.

Терези

Терезам варто уважніше придивитися до фінансових можливостей, які можуть повернутися з минулого. Те, що раніше не принесло бажаного результату, цього разу може відкритися з іншого боку.

30 вересня Меркурій переходить у Скорпіона, і для Терезів це може стати слушним часом для важливих переговорів. Не бійтеся говорити про оплату, просити кращі умови чи переглядати контракти, якщо відчуваєте, що ваша робота має коштувати дорожче.

Водолій

Водоліям цього тижня варто не відкладати кар’єрні рішення та уважно стежити за новими пропозиціями. Ретроградна Венера у Скорпіоні, яка розпочнеться 3 жовтня, може підштовхнути до переосмислення професійного шляху та фінансових цілей.

Зміни можуть виявитися зовсім не такими, як ви планували: нова робота, переїзд, власний бізнес або навіть можливість працювати за кордоном. Головне - не поспішати й дати собі час зрозуміти, який варіант справді відповідає вашим планам.

Діва

Дівам цього тижня варто замислитися не лише про те, як заробляти більше, а й про те, як змусити вже наявні гроші працювати на них. Представники знаку звикли все контролювати самостійно, але зараз корисно розглянути варіанти пасивного доходу.

29 вересня Північний вузол у Водолії утворює тригон із Меркурієм у Терезах, що в астрологічній інтерпретації може створити сприятливий момент для фінансових рішень. Не варто намагатися контролювати кожну дрібницю: іноді найкращий результат приходить тоді, коли ви дозволяєте своїм ресурсам працювати без постійного втручання.

Раніше Styler розповідав, що Водоліям, Близнюкам, Левам і Стрільцям сприятиме удача з 23 вересня.

Теги: Астрологія Знаки Зодіаку Гороскоп
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