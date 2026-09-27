Що приготувати на вечерю в неділю: заливний пиріг із фаршем і моцарелою

Для цього пирога не потрібно розкачувати тісто: достатньо обсмажити начинку, змішати інгредієнти для заливки й відправити форму в духовку. Приготуйте його сьогодні, щоб завершити вихідні чимось смачним і зустріти новий тиждень із ситою родиною.

Як приготувати заливний пиріг, розповідає Styler з посиланням на рецепт блогерки "valc_lyubov" з Instagram .

Інгредієнти

Для начинки:

500 г фаршу

1 морква

1 середня цибулина або половину великої

1 болгарський перець

1 зубчик часнику

сіль - за смаком

чорний перець - за смаком

Для тіста:

3 яйця

135 г борошна

120 г води

1 ч. л. розпушувача

60 г моцарели

Як приготувати

Наріжте цибулю, моркву та болгарський перець невеликими кубиками. Трохи обсмажте овочі на пательні, потім додайте фарш.

Посоліть, поперчіть, додайте подрібнений часник та улюблені спеції. Перемішайте й обсмажте начинку до готовності фаршу.

Тепер приготуйте тісто. Вбийте у миску три яйця, влийте воду та додайте розпушувач. Поступово всипайте борошно, постійно перемішуючи, щоб не утворилися грудочки. Додайте моцарелу та ще раз перемішайте.

Розділіть тісто на дві частини. Вилийте одну частину у форму, зверху рівномірно розподіліть м'ясну начинку та накрийте другою частиною тіста. За бажанням посипте зверху кунжутом.

Поставте пиріг у розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. Орієнтуйтеся на свою духовку та перевіряйте готовність пирога.