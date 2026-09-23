Простий рецепт гарбузової запіканки до чаю: готується всього 40 хв

Осінній гарбуз легко перетворити на ніжну запіканку з ванільним ароматом і рум'яною скоринкою. Для цього рецепта потрібні прості продукти, а сама випічка готується без складних кулінарних прийомів.
Styler з посиланням на відео зі сторінки mamanata.food в Instagram ділиться простим рецептом гарбузової запіканки, яку легко приготувати вдома.
Що потрібно для гарбузової запіканки
Для приготування вам знадобляться:
- гарбуз - 500 г,
- яйця - 2 шт.,
- цукор - 70 г,
- ванільний цукор - 10 г,
- сіль - дрібка,
- молоко - 100 мл,
- олія - 40 мл,
- борошно - 100 г,
- розпушувач - 10 г.
Як приготувати запіканку
Гарбуз очистіть від шкірки та насіння, наріжте шматочками й приготуйте до м'якості - його можна запекти або відварити. Потім перебийте гарбуз блендером до однорідного пюре.
В окремій мисці збийте яйця з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Додайте молоко та олію, перемішайте.
Викладіть до яєчної суміші гарбузове пюре. Поступово всипте просіяне борошно, змішане з розпушувачем, і замісіть однорідне тісто без грудочок.
Форму для випікання змастіть невеликою кількістю олії та вилийте тісто. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 35-45 хвилин - точний час залежить від розміру форми та особливостей духовки.
Готовій запіканці дайте трохи охолонути. Після цього її можна нарізати та подавати до чаю або кави.
Маленький нюанс: якщо гарбуз дуже водянистий, після приготування його краще трохи відтиснути або потримати пюре на ситі. Тоді консистенція запіканки буде більш ніжною та щільною, а не рідкою.
Смачного!
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