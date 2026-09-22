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Люди 22 вересня 2026 · 08:03
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Виконавиця хіта "Парова машина" та медикиня ЗСУ Ярина Квасній виступила на "Україна має талант" (відео)

Зірка TikTok Ярина Квасній нині служить у медичному батальйоні
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Виконавиця хіта "Парова машина" та медикиня ЗСУ Ярина Квасній виступила на "Україна має талант" (відео)

Ярина Квасній (колаж: Styler)

Ярина Квасній, відома завдяки вірусному виконанню пісні "Парова машина", нині служить у Першому окремому медичному батальйоні ЗСУ. А нещодавно вона стала учасницею "Україна має талант", де розповіла про службу та виконала колискову.

Детальніше про це, розповідає Styler, з посиланням на новий випуск шоу "Україна має талант".

Як Ярина Квасній потрапила до ЗСУ

На кастингу “Україна має талант” Квасній розповіла, що ще до повномасштабного вторгнення замислювалася про мобілізацію. Батькам вона сказала, що їде на курси.

"Батьки запідозрили щось не те, коли я вже була на БЗВП. Мій батько теж військовий, і він впізнав білизну ЗСУшну, оцю термуху", - розповіла Ярина.

За словами військовослужбовиці, батько зрозумів, що донька не договорює правду про те, куди саме поїхала.

Нині Ярина працює у Першому окремому медичному батальйоні. У розмові на сцені вона зазначила, що перебуває там уже близько року.

Як Квасній стала відомою завдяки "Паровій машині"

Широку популярність Ярині принесло виконання української пісні "Парова машина". У 2023 році її відео стало вірусним у TikTok, зібравши понад 30 мільйонів переглядів.

@kvas.nii дякую, Боже, за дахдотерс! «Парова машина» — автентична українська пісня. На відео ситуативно пригадалося однойменнне музпереосмислення у виконаннні групи DakhDaughters #пісня #музика #лесяквартиринка #кіностудіядовженка #шулявка #акустика #співаємо #олексій #вспишка #відео #спів #українське #україна #співи #дахдотерс #дах #паровамашина #singing #sing #song #songs #ukrainian #ukrainiangirl #ukrainiansong оригінальний звук - Kvas.nii

Пісня також вийшла окремим треком за участю Ярини Квасній та TeeKai у березні 2023 року.

На сцені "Україна має талант" Ярина пригадала, як несподівано для себе побачила, що її відео набуває популярності.

“Воно доволі поступово в мережі набувало обертів. Вже в момент, коли я фізично не встигала сердечко поставити на кожен коментар, я зрозуміла, що, можливо, відбувається щось трохи аномальне”, - сказала вона.

На "Україна має талант" заспівала колискову

Для виступу на шоу Ярина обрала не "Парову машину", а українську колискову "Котику сіренький".

Вона розповіла, що ще в дитинстві мріяла опинитися на сцені "Україна має талант" і уявляла себе перед дзеркалом учасницею шоу.

"Сьогодні я дуже щаслива бути тут, заспівати колискову, яку мені співала мама", - сказала Квасній.

Після виступу Ярини Артем Пивоваров зробив їй пропозицію долучитися до його проєкту "Нові імена", у межах якого він уже багато років допомагає молодим артистам.

"В мене є проект "Нові імена". Я допомагаю молодим артистам вже багато років і хочу запропонувати тобі щось зробити разом", - сказав Пивоваров.

Ярина позитивно відреагувала на пропозицію та зазначила, що запише номер артиста, щоб вони могли зв'язатися після шоу.

Вас також може зацікавити, учасниці приїхали з Китаю і отримали рідкісну потрійну золоту кнопку на "Україна має талант".

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