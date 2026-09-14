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Головна Люди Потрійна золота кнопка: учасниці "Україна має талант" приїхали з Китаю та приголомшили суддів
Люди 14 вересня 2026 · 11:17
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Потрійна золота кнопка: учасниці "Україна має талант" приїхали з Китаю та приголомшили суддів

Вони понад сім років працювали у Китаї, а тепер повернулися на українську сцену та встановили рекорд просто під час виступу.
Олена Ткаченко Олена Ткаченко редакторка Styler
Потрійна золота кнопка: учасниці "Україна має талант" приїхали з Китаю та приголомшили суддів

Олена Вагонова та Валерія Радомська (колаж: Styler)

Олена Вагонова та Валерія Радомська понад сім років не були в Україні. Дівчата поїхали до Китаю працювати танцівницями, а згодом опанували незвичайний цирковий жанр і створили власне шоу. На сцені "Україна має талант" вони показали повітряну гімнастику на волоссі та отримали одразу три золоті кнопки.

Styler розповідає, чим українки здивували суддів та чим їх виступ став унікальним в історії проєкту з посиланням на випуск "Україна має талант".

Олена Вагонова та Валерія Радомська понад сім років не були в Україні. Дівчата поїхали до Китаю працювати танцівницями, а згодом опанували незвичайний цирковий жанр. На сцені "Україна має талант" вони показали повітряну гімнастику на волоссі та отримали одразу три золоті кнопки.

Українки працювали в Китаї

Зараз Олена та Валерія живуть і працюють у Шанхаї. До Китаю обидві свого часу вирушили через складні життєві обставини.

Олена хотіла заробити гроші на лікування батьків, які тяжко хворіли та потребували дорогої операції. Валерія після смерті матері, яку втратила у десятирічному віці, також поїхала за кордон, щоб фінансово допомагати своїм рідним.

Спочатку дівчата працювали в Китаї танцівницями. Згодом вони опанували повітряну гімнастику на волоссі та почали виступати разом. Саме в Шанхаї Олена і Валерія стали близькими подругами.

Дівчата повернулися в Україну заради "Україна має талант"

Артистки вирішили приїхати до України, коли побачили оголошення про кастинг "Україна має талант".

На сцені вони виконали складний номер із повітряної гімнастики на волоссі. Артистки виконували акробатичні елементи, залишаючись підвішеними за волосся.

Під час виступу Олена та Валерія також встановили національний рекорд України. Вони провисіли у положенні "голова до голови" у тандемі дві хвилини, встановивши рекорд за найдовший час такого вису на волоссі.

Що таке золота кнопка на "Україна має талант"

Золота кнопка - це спеціальна можливість судді відправити учасника безпосередньо до фіналу шоу, не проходячи наступні етапи відбору.

Кожен суддя має обмежену кількість можливостей натиснути золоту кнопку протягом сезону. Тому отримати її - один із найвищих компліментів від журі для учасника.

У випадку Олени та Валерії ситуація стала ще більш особливою: золоту кнопку одночасно натиснули всі троє суддів - Артем Пивоваров, Олена Кравець і Стас Боклан.

Раніше ми розповідали, чим вразила суддів на "Україна має талант" 15-ти річна рекордсменка Гіннеса.

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