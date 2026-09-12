Батьки кажуть одне, дитина чує інше: психолог назвала фрази, які впливають на самооцінку

"Я недостатньо хороший", "У мене нічого не вийде", "Я гірший за інших" - такі думки можуть з'являтися у дитини задовго до того, як вона сама навчиться пояснювати, звідки вони взялися. Самооцінка формується поступово. На неї впливають школа, друзі, успіхи та невдачі, зовнішність, соціальні мережі й безліч інших факторів. Але перше уявлення про себе дитина отримує саме у стосунках із найближчими дорослими.

Гештальт-терапевт, відома блогерка та бізнес-мама Любов Рудницька ексклюзивно для Styler розповіла, яким чином батьківські слова, реакції на помилки, спосіб похвали, критика і навіть те, як дорослі слухають дитину, можуть поступово формувати її внутрішній голос.

Що таке самооцінка насправді

Самооцінка - це не просто відповідь на запитання "Я хороший чи поганий?".

Це значно ширше відчуття власної цінності: наскільки людина приймає себе, чи вірить у свої можливості, як реагує на помилки, чи дозволяє собі просити про допомогу та чи може пережити невдачу, не роблячи висновок, що "зі мною щось не так".

Здорова самооцінка не означає, що дитина завжди впевнена у собі.

Навпаки, дитина зі здоровою самооцінкою теж може хвилюватися, боятися, програвати, отримувати погані оцінки або чути відмову.

Але всередині поступово формується важлива опора:

"У мене зараз не вийшло, але це не означає, що я невдаха".

Дитина вчиться бачити себе очима значущих дорослих

Маленька дитина ще не має достатньо життєвого досвіду, щоб самостійно визначити, яка вона.

Тому вона багато в чому орієнтується на реакції батьків.

Якщо дорослий часто говорить:

"Ти можеш спробувати ще раз"

- то дитина поступово вчиться сприймати труднощі як частину навчання.

Якщо ж вона регулярно чує:

"Скільки можна пояснювати?",

"Ти знову все зіпсував",

"Інші діти можуть, а ти - ні",

- то може почати сприймати труднощі як доказ власної неспроможності.



Особливо важливими є повторювані послання. Одна різка фраза навряд чи визначить усе життя дитини. Але однаковий спосіб спілкування протягом років може стати частиною її внутрішнього діалогу.

Похвала теж може бути різною

Здавалося б, чим більше хвалити дитину, тим вищою буде її самооцінка.

Але постійне "Ти найрозумніший!", "Ти геній!" або "Ти завжди найкращий!" не обов'язково створює внутрішню впевненість.

Іноді дитина починає боятися ситуацій, у яких може виявитися не найкращою.

Тому замість того, щоб постійно оцінювати дитину, корисно помічати конкретні речі.

Наприклад:

"Ти довго над цим працював";

"Ти сам придумав, як це зробити";

"Спочатку було складно, але ти продовжив".



Так дитина вчиться помічати власні зусилля, прогрес і способи подолання труднощів.

Найнебезпечніше порівняння - не завжди очевидне

Батьки часто порівнюють дітей із найкращими намірами.

"Подивись, як твій друг добре вчиться";

"Твоя сестра у твоєму віці вже сама все робила";

"А от інші діти не бояться виступати".

Мета може бути позитивною - мотивувати.

Але дитина може почути інше:

"Щоб бути хорошим, я маю бути схожим на когось іншого".

Замість порівняння з іншими набагато корисніше допомагати дитині помічати власну динаміку:

"Раніше ти хвилювався ще більше, а зараз зміг виступити";

"Минулого разу ти попросив про допомогу, а сьогодні спробував сам".

Це формує орієнтацію не на постійне змагання, а на власний розвиток.

Критика поведінки - не те саме, що критика особистості

Є велика різниця між:

"Ти безвідповідальний"

і

"Ти не зробив те, про що ми домовлялися".

У першому випадку дитина отримує характеристику себе.

У другому - інформацію про конкретну поведінку.

Це важливо, тому що поведінку можна змінити.

Дитина може не виконати обіцянку і наступного разу зробити інакше. Але якщо вона постійно чує "ти ледачий", "ти егоїстичний", "ти неуважний", то ці слова можуть поступово перетворитися на частину її уявлення про себе.

Правило може бути простим: критикуємо вчинок, а не особистість.

Дитині потрібно дозволяти помилятися

Одна з найважливіших складових самооцінки - досвід власної спроможності.

А він неможливий без помилок.

Якщо дорослий щоразу втручається, коли дитині складно, і робить усе замість неї, дитина може не отримати важливого досвіду:

"Я не знав, як це зробити, але знайшов спосіб".

Тому іноді краще не поспішати рятувати.

Замість:

"Дай сюди, я зроблю"

можна запитати:

"Як ти думаєш, що можна спробувати?"

А якщо дитина не впоралася:

"Цього разу не вийшло. Давай подумаємо, що можна зробити інакше".

Так помилка стає не доказом неспроможності, а частиною процесу навчання.

Емоції дитини теж впливають на її ставлення до себе

"Не плач";

"Ти ж через дрібницю засмучуєшся";

"Чого ти боїшся?";

"Перестань злитися".

Такі слова можуть звучати як спроба заспокоїти. Але дитина може сприйняти їх як сигнал: її емоції неправильні або незручні.

Приймати почуття - не означає погоджуватися з будь-якою поведінкою.

Можна сказати:

"Я розумію, що ти дуже злишся. Злитися можна. Але ображати інших людей не можна".

Або:

"Ти засмучений, бо хотів перемогти. Це справді може бути неприємно".

Коли дитина вчиться розуміти власні емоції, їй простіше приймати себе навіть у складних станах.

Підліткам особливо важливо мати право на власну думку

У підлітковому віці дитина починає активніше відокремлюватися від батьків.

Вона може сперечатися, ставити під сумнів правила, мати інші погляди, обирати інший одяг, музику чи захоплення.

Для батьків це іноді виглядає як втрата контролю.

Але формування власної думки - важлива частина дорослішання.

Фраза:

"Я з тобою не погоджуюся, але хочу зрозуміти, чому ти так думаєш"



може дати підлітку значно більше відчуття власної цінності, ніж спроба завжди довести, що дорослий має рацію.



Водночас свобода не означає відсутність меж. Дитині потрібні правила, але вони можуть існувати разом із повагою.

Любов не повинна залежати від успіху

Дитині важливо знати, що вона не втрачає любов батьків через погану оцінку, програш у змаганнях або невдалий день.

Це не означає, що батьки не повинні вимагати відповідальності.

Можна одночасно сказати:

"Я незадоволений твоїм вчинком, і нам потрібно обговорити його наслідки"

і

"Я все одно люблю тебе".

Ці два повідомлення не суперечать одне одному.

Навпаки, вони допомагають дитині розділяти:

"Я зробив щось неправильно"

і

"Я сам неправильний".

Це дуже важлива різниця.

Який внутрішній голос дитина забере із собою в доросле життя

З часом батьківські слова перестають бути просто словами, які дитина чує від мами чи тата.

Вони можуть перетворюватися на її власний внутрішній голос.

Якщо дитина часто чула:

"Спробуй ще раз"

- вона може навчитися підтримувати себе після невдачі.

Якщо чула:

"Я поруч, але я вірю, що ти можеш сам"



- може поступово розвивати самостійність.

Якщо знала:

"Ти можеш зі мною не погоджуватися"

- їй буде простіше довіряти власним думкам.

А якщо роками чула лише критику, порівняння та вимоги, цей критичний голос теж може залишитися з нею надовго.

Що батьки можуть почати робити вже сьогодні

Не потрібно повністю змінювати стиль виховання за один день.

Можна почати з кількох простих речей:

менше порівнювати дитину з іншими;

говорити про конкретну поведінку, а не навішувати ярлики;

помічати не тільки результат, а й зусилля;

дозволяти дитині робити посильні помилки;

цікавитися її думкою;

називати й визнавати її емоції;

давати відповідальність відповідно до віку;

нагадувати про любов не лише після успіху;

не вимагати ідеальності;

частіше говорити: "Я поруч. Спробуй сам/сама, а якщо буде складно - ми розберемося разом".

І найголовніше

Дитині не потрібні ідеальні батьки.

Їй потрібні дорослі, поруч із якими вона поступово може сформувати відчуття:

"Я маю право помилятися";

"Я можу чогось не знати";

"Я можу бути не найкращим";

"Я можу не подобатися всім";

"І все одно я маю цінність".

Саме це і є однією з найміцніших основ здорової самооцінки.