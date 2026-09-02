Скільки треба витрачати на дитину: українські мами назвали чесні суми на місяць

Скільки грошей на місяць потрібно одній дитині? Здавалося б, відповідь має бути приблизно однаковою, але реальні сімейні бюджети показують зовсім іншу картину.

Styler розповідає, скільки українські батьки витрачають на дітей і чому звичайне питання про гроші викликало суперечку в Threads .

30 тисяч на дитину здивували, але не всіх

Авторка допису insta_emiliia розповіла, що її родина витрачає на дитину близько 30 тисяч гривень щомісяця, причому без урахування гардероба. У цю суму входять їжа, гуртки, розваги, догляд та інші потреби.

Допис авторки допису (скриншот)

Та така цифра викликала суперечливу реакцію. Одна з користувачок зізналася, що подібні публікації створюють у неї враження, ніби частина людей живе "на іншій планеті".

"Після таких дописів у мене складається враження, що такі як ви заходять в "тредс" і пишуть таке виключно для того, щоб "показати себе", - написала вона.

Однакінша учасниця дискусії не зрозуміла причини обурення та наголосила, що кожна людина сама вирішує, як витрачати зароблені гроші.

"А що в цьому дописі "такого"? Людина заробляє і витрачає", - зауважила користувачка.

Бюджет чотирьох людей

Особливо показовою стала відповідь мами двох дітей. Вона зазначила, що 30 тисяч гривень вистачає їхній родині з чотирьох людей на цілий місяць.

Причому йдеться не лише про їжу: у цю суму вони вкладають також одяг, комунальні послуги та заняття дітей.

"Боже, у нас на сім'ю з 2 дорослих і 2 дітей такої суми вистачає - з одягом, продуктами, комуналкою, гуртками", - пише учасниця обговорення.

Що про свої витрати пишуть інші користувачі (скриншот)

Цей коментар добре показав, наскільки різним може бути сімейний бюджет навіть за однакової кількості людей. Для одних 30 тисяч - витрати лише на дитину, для інших - сума на всі основні потреби родини.

Бюджет менше 10 тисяч

Ще одна коментаторка розповіла, що на її дитину щомісяця йде менше 10 тисяч гривень. При цьому вона не вважає, що спеціально економить.

За її словами, дитині просто не потрібно багато покупок, а батьки не намагаються компенсувати власні нездійснені дитячі бажання через постійні покупки для сина чи доньки.

"Якщо суто на дитину, то менше 10 тис. Ні на чому не економлю", - зізналась вона.

Однак, обговорення вийшло не лише про гроші. Одна з учасниць пожартувала, що не рахує витрати на дитину, зате чудово знає, "скільки нервових клітин на це йде".

Українці не забувають й жартувати (скриншот)

Авторка допису своєю чергою пояснила: вона рахувала витрати не для держави, а для себе - щоб побачити реальну суму та переосмислити сімейний бюджет.

І судячи з відповідей, універсальної цифри справді немає. Для одних дитина - це 10 тисяч гривень витрат на місяць, для інших - 30 тисяч і більше. А для когось ті самі 30 тисяч є бюджетом усієї сім'ї.