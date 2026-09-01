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Головна Смачно Маринована цибуля за 10 хвилин: чудово підійде до м’ясних страв, салатів і навіть шашлику
Смачно 01 вересня 2026 · 17:42
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Маринована цибуля за 10 хвилин: чудово підійде до м’ясних страв, салатів і навіть шашлику

Такий ароматний і смачний додаток стане в пригоді як для будь-якої домашньої страви, так і пікніка
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Маринована цибуля за 10 хвилин: чудово підійде до м’ясних страв, салатів і навіть шашлику

Маринована цибуля - проста закуска до м’яса та шашлику (фото: magnific.com)

Маринована цибуля чудово доповнює м'ясні страви, шашлик, салати та навіть звичайну картоплю. Її не потрібно готувати заздалегідь - достатньо кількох простих інгредієнтів і всього 10 хвилин.

Styler ділиться простим рецептом маринованої цибулі, яка виходить хрусткою, ароматною та в міру кислою.

Інгредієнти

Для цього рецепта знадобляться прості продукти, які точно знайдуться на кухні. Зверніть також увагу, що кількість оцту та цукру можна трохи змінювати залежно від того, наскільки кислу або солодку цибулю ви любите.

  • 2 середні цибулини,
  • 100 мл води,
  • 50 мл оцту 9%,
  • 1 ч. л. цукру,
  • ½ ч. л. солі,
  • кілька горошин чорного перцю,
  • 1 лавровий лист - за бажанням.

Приготування - простий алгоритм

Підготуйте цибулю.

Очистіть цибулини та наріжте тонкими півкільцями. Чим тонше нарізати цибулю, тим швидше вона промаринується.

Маринована цибуля за 10 хвилин: чудово підійде до м’ясних страв, салатів і навіть шашликуПриготування маринованої цибулі (фото: magnific.com)

Зробіть маринад.

У мисці змішайте воду, оцет, цукор і сіль. Перемішайте, щоб сіль і цукор розчинилися.

Додайте спеції.

Покладіть у маринад кілька горошин чорного перцю та лавровий лист.

Замаринуйте цибулю.

Перекладіть нарізану цибулю в маринад і добре перемішайте. Залиште приблизно на 10 хвилин.

Подавайте до столу.

Готову цибулю можна одразу подавати до м'яса, шашлику, картоплі або додавати до салатів.

Порада: якщо цибуля дуже гостра, перед маринуванням залийте її окропом на 60 секунд, а потім злийте воду. Після цього смак стане м'якшим, але цибуля залишиться хрусткою.

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Теги: Рецепти
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