Сухе філе залишиться в минулому: приготуйте курячі "човники" з соковитою начинкою

Якщо куряче філе часто виходить сухим, варто спробувати інший спосіб його приготування. Для цієї страви не потрібні дорогі продукти чи складні кулінарні навички - достатньо правильно поєднати курку, начинку та сир.

Styler з посиланням на відео в Instagram фудблогерки Анастасії Царлової розповідає, як перетворити звичайне куряче філе на соковиту вечерю з рум’яною скоринкою.

Чому цей рецепт варто спробувати

Головна перевага страв з курячого філе - простота. Не потрібно готувати складний маринад чи довго стояти біля плити: достатньо підготувати філе, додати начинку та запекти все в духовці. А рум’яний сир зверху робить курячі "човники" особливо апетитними.

Інгредієнти

Для приготування цієї страви вам знадобиться:

куряче філе

1 цибулина

консервована кукурудза

натуральний йогурт

твердий сир

сіль

перець

приправа "10 овочів"

лимонний перець - за бажанням.

Як приготувати курячі "човники"

1. Підготуйте курку

Куряче філе розріжте та злегка відбийте. Викладіть шматочки на деко, застелене пергаментом.

2. Додайте спеції

Посоліть і поперчіть курку. Для більш цікавого смаку можна використати лимонний перець.

3. Зробіть начинку

Цибулю дрібно наріжте та змішайте з консервованою кукурудзою. Додайте йогурт і трохи приправи "10 овочів", після чого добре перемішайте.

4. Викладіть начинку

Розподіліть кукурудзяно-цибулеву суміш поверх шматочків курки, формуючи своєрідні "човники".

5. Запікайте

Відправте деко в розігріту духовку та запікайте до готовності курки.

6. Додайте сир

Наприкінці посипте "човники" натертим сиром і поверніть у духовку ще на кілька хвилин, щоб він розплавився та підрум’янився.

Порада: якщо хочете більш рум’яну сирну скоринку, на останніх хвилинах можна увімкнути режим верхнього нагріву.

Як зробити "човники" ще смачнішими

не шкодуйте начинки, але не викладайте її надто товстим шаром

сир додавайте наприкінці

для більш насиченого смаку додайте трохи часнику або паприки

подавайте страву гарячою, поки сир залишається "тягучим".

Цей рецепт легко адаптувати під свій смак: можна додати улюблені овочі, змінити вид сиру або зробити начинку гострішою. У результаті з простого філе вийде зовсім не нудна вечеря.