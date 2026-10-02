Дмитро Гордон розкритикував поведінку Потапа та Насті Каменських під час війни: "Розумні б таке не робили"

Журналіст Дмитро Гордон висловився про людей, які виїхали за межі України та своїми заявами збурюють суспільні настрої. Серед них він згадав Потапа й Настю Каменських, а також пояснив, чому не вважає за можливе однозначно оцінити їхні перспективи в майбутньому.

Styler з посиланням на новий випуск "ЦЕ БАЗА" та РБК-Україна розповідає, що озвучив журналіст.

Що Гордон думає про Потапа та Каменських

На початку розмови Гордон уточнив, що не має близьких стосунків із виконавцями. З Каменських він узагалі не спілкувався, а з Потапом зустрічався лише раз - коли той брав у нього інтерв'ю.

"Ви знаєте, я вам скажу, що, коли я це чую, я думаю... Ну, я їх не знаю. З Настьою я ніколи не спілкувався, а з Потапом - він один раз брав у мене інтер'ю. От і все спілкування. Здається, що так - все", - пояснив він.

Попри відсутність особистого знайомства з Каменських, журналіст все ж доволі різко відреагував на поведінку артистів під час повномасштабної війни. Він також відкинув припущення, що вони можуть бути російськими агентами, натомість висловив власну категоричну оцінку.

"Мені здається, що вони дурні просто. Ну чесно. Ну розумні люди таке б не робили. Або вони там, на якихось там речах сидять... Або... Ну, щоб під час війни таке робити... ну треба бути геть дурними", - зауважив Дмитро.

"Не думаю, що вони якісь там російські агенти чи що. Вони занадто дурні, щоб бути агентами. Я думаю, просто дурні. А від того і підлі, певною мірою. Тому що таке під час війни казати, таке показувати - ну, це схиблення якесь", - сказав він.

Майбутнє Потапа та Насті Каменських

Окремо журналіст поміркував й про те, чи можна передбачити подальшу долю артистів, які опиняються в центрі суспільної критики. Він звернувся до власного досвіду та навів приклади з українського політичного життя, які, за його словами, впливали на його оцінку майбутнього публічних діячів.

"Ви знаєте, зараз у мені прокидається мій досвід. Знаєте, що мені каже мій досвід? Коли Олександр Зінченко 2025 року звинуватив Петра Порошенка в корупції, я зрозумів, що у Петра Порошенка вже немає майбутнього", - підкреслив журналіст.

Водночас Гордон визнав, що українська реальність не завжди відповідає очікуванням і навіть ті, чиї перспективи здаються сумнівними, можуть залишатися в публічному просторі.

"Коли Янукович програв вибори 2024 року, після помаранчевої революції - я зрозумів, що жодного майбутнього нема. Але у нас така країна, що люди, які не мають майбутнього, його таки мають...", - додав Гордон.

З огляду на вищевикладене, однозначно прогнозувати, що чекає на Потапа й Настю Каменських, Дмитро не став. На його думку, в Україні можливі різні сценарії, а розвиток подій не завжди можна передбачити заздалегідь.

"Тому сказати про Потапа і Настю, про інших - неможливо. Все, що завгодно може відбуватися в Україні, і тим Україна, до речі, і прекрасна, що вона не така "запрограмована", як та ж Росія. Країна можливостей!", - резюмував журналіст.

Що відомо про позицію Потапа і Каменських

Після початку повномасштабної війни Олексій Потапенко і Настя Каменських неодноразово опинялися в центрі скандалів через свої заяви та творчість. Спершу обговорювали слова Потапа про "іспанську тероборону", а згодом - його пісню "Волонтер", яку критикували за недоречні рядки про людей, що допомагають військовим.

Не менше суперечок викликала й мовна позиція Каменських. Під час виступу у США співачка виконувала російськомовні хіти та заявила, що неважливо, якою мовою говорять люди. У вересні 2026 року вона знову заговорила російською в інтерв'ю журналістці Катерині Гордєєвій, пояснивши своє рішення особистими обставинами та переконанням, а також підкресливши, що мова нібито не визначає патріотизм.

Ба більше, обох артистів, з огляду на їхню позицію внесли до бази "Миротворця", а президент Володимир Зеленський особисто зацікавився петицією, яку створили задля позбавлення Потапенка почесного звання "народного артиста України".



Потап і Каменських також публікували спільні відео, в яких іронізували щодо мовної критики.