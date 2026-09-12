Потап слідом за Каменських потрапив до бази "Миротворця": що стало причиною

Український репер і продюсер Олексій Потапенко, відомий як Потап, потрапив до бази сайту "Миротворець". Це сталося невдовзі після того, як до переліку внесли його дружину Настю Каменських.

Styler з посиланням на дані, опубліковані порталом "Миротворець" , розповідає, що відомо про появу Потапа у базі та яке місце в цій історії займає його останнє інтерв'ю.

Що вказано у базі "Миротворця"

Про внесення Потапа до бази стало відомо 11 вересня. У його картці автори ресурсу вказують, зокрема, участь в актах, які називають "гуманітарною агресією проти України", а також участь в інформаційно-пропагандистських заходах.

Таким чином, Потап опинився у базі невдовзі після Насті Каменських. Її внесли до списку 9 вересня - після резонансу навколо її заяв в інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій.

Поява Потапа у базі відбулася на тлі широкого обговорення спільного інтерв'ю подружжя, яке вийшло 8 вересня.

Олексій Потапенко (Потап) у базі "Миротворець"

Про що говорили Потап і Каменських у Гордєєвої

У розмові з Катериною Гордєєвою артисти обговорювали не лише стосунки та мовне питання, а й особисте життя, здоров'я, дітей, мобілізацію тощо.

Зокрема Каменських розповіла, що не може і наразі не хоче мати дітей. За її словами, вона пройшла чотири процедури ЕКЗ та п'ять інсемінацій, після чого вирішила припинити спроби. Потап заявив, що хотів би ще дітей, однак не збирається тиснути на дружину.

Окремо співачка розповіла про проблеми з голосом та кісту, появу якої пов'язала з періодом, коли після початку повномасштабної війни активно перейшла на українську мову. За її словами, психолог пояснив це психосоматикою. Важливо, що це саме версія Каменських, а не встановлений медичний факт.

Потап зі свого боку говорив про військовий обов'язок. Він заявив, що підлягає мобілізації та готовий вирушити на фронт, якщо отримає відповідне розпорядження. Також артист пояснював своє перебування за кордоном благодійною діяльністю, роботою та необхідністю заробляти гроші для родини.