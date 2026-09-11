Шкідники можуть пережити зиму: правила осінніх робіт у теплиці

Після завершення сезону теплиця часто залишається порожньою на кілька місяців. Проте рослинні рештки , бур'яни, ґрунт, кілки та навіть щілини в конструкції можуть стати місцем, де переживають холод небажані "гості".

Styler розповідає, яких шкідників варто шукати восени та що зробити зараз, щоб навесні не починати сезон із боротьби за врожай.

Павутинний кліщ ховається там, де його найважче помітити

Один із найнеприємніших мешканців теплиці - павутинний кліщ. Він дуже дрібний, тому його часто помічають уже тоді, коли на листі з'являються характерні світлі крапки, воно починає бронзовіти або вкривається тонкою павутиною.

За даними Royal Horticultural Society (RHS), у теплицях варто стежити за перезимовуючими шкідниками, зокрема білокрилкою та червоним павутинним кліщем.

Вони ховаються, зокрема, у щілинах каркаса теплиці, кілках, ґрунті та рослинних рештках. Навесні, приблизно з кінця березня, кліщі знову активізуються, починають живитися і відкладати яйця.

Тому восени важливо не просто вирвати старі кущі, а прибрати все, що може стати укриттям для шкідника. RHS радить видалити рослинні залишки, старі підв'язки, кілки та бур'яни, а порожню теплицю ретельно очистити.

Білокрилка може залишитися навіть після томатів

Білокрилка особливо добре почувається у захищеному ґрунті, а її популяція може продовжувати існувати в теплицях із року в рік.

Фахівці Utah State University Extension зазначають, що білокрилки можуть мати кілька поколінь за сезон, а в теплицях їхні популяції здатні зберігатися з року в рік. Шкідник висмоктує соки з рослин, через що листя жовтіє, втрачає силу та може опадати.

Тому після завершення сезону не варто залишати в теплиці бур'яни або випадкові рослини, на яких білокрилка може продовжувати жити.

Трипси та попелиця теж можуть дочекатися нового сезону

Трипси, попелиця та інші сисні шкідники особливо небезпечні тим, що можуть ховатися на нижньому боці листя, у пазухах рослин та інших малопомітних місцях.

Фахівці Penn State Extension наголошують: під час переходу між культурами санітарне прибирання теплиці обмежує ресурси, необхідні шкідникам для виживання, і зменшує ризик їхнього перенесення на наступні посадки. Якщо старі культури не прибрати, шкідники можуть перейти з них на нові рослини. В університеті наводять конкретний приклад: попелиця може перейти з томатів на наступну культуру салату чи іншої зелені, через що проблема виникає дуже рано.

Тобто залишати старі кущі "ще на трохи" після завершення плодоношення - не найкраща ідея.

Шкідники, які можуть залишитися в теплиці до весни (фото Styler)

Що зробити в теплиці восени

Щоб зменшити кількість шкідників перед новим сезоном, після збору врожаю варто:

повністю прибрати рослинні рештки з грядок;

з грядок; винести старі кущі томатів, огірків, перцю та інших культур;

прибрати бур'яни всередині та навколо теплиці;

очистити кілки, шпалери, підв’язки та інший інвентар;

уважно оглянути щілини та стики конструкції;

вимити теплицю перед зимою;

не залишати всередині рослини, на яких були помітні шкідники.

RHS окремо зазначає, що осінь є одним із найкращих періодів для очищення теплиці: прибирання рослинного сміття та миття конструкції зменшує кількість місць, де можуть ховатися шкідники й збудники хвороб. Для звичайного очищення скла достатньо теплої води, а спеціальні засоби не є обов'язковими.

Головне - не чекати весни. Якщо влітку в теплиці вже були павутинний кліщ, білокрилка, трипси чи попелиця, восени варто приділити особливу увагу саме прибиранню. Чим менше шкідників та місць для їхнього укриття залишиться зараз, тим менше шансів зустріти їх одразу після висадки нової розсади.