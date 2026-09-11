Забуті джинси повертаються у моду: які моделі варто дістати з шафи

Мода на денім цього сезону робить несподіваний поворот: у тренди повертаються потертості, дірки та фасони, які вже встигли списати з рахунків.

Styler з посиланням на відео в Instagram фешн-блогерки під ніком julia_stylelover розповідає, які джинси знову варто носити восени 2026.

"Поношені" джинси знову в моді

Джинси з дірками та ефектом сильно поношеного деніму знову стають актуальними. Причому їхній злегка "старий" вигляд - не недолік, а головна особливість такого тренду.

Моделі можуть виглядати так, ніби їх носили багато років, часто прали та лише нещодавно дістали з шафи. Потертості, вицвілий колір, необроблені краї та дірки створюють ефект невимушеного образу, який зараз особливо популярний.

Щоб такий денім не виглядав надто недбало, його можна поєднувати з контрастними речами. Наприклад, стилісти радять носити потерті джинси з чистою білою сорочкою - такий контраст робить образ більш зібраним і сучасним.

Джинси зі стрілками

Ще один цікавий тренд сезону - джинси зі стрілками. Йдеться про моделі, на яких спереду є чітка вертикальна лінія, схожа на стрілку на класичних брюках.

Вона може бути сформована за допомогою спеціального шва або створена завдяки прасуванню. Такий прийом не лише додає джинсам незвичайного вигляду, а й візуально витягує силует.

Вертикальна лінія привертає увагу до ніг і може зробити їх візуально довшими та стрункішими. Тому така модель особливо добре підходить тим, хто хоче трохи скоригувати пропорції за допомогою одягу.

Широкі джинси

Попри появу нових трендів, широкі джинси нікуди не зникають. Вони залишаються однією з найбільш універсальних моделей, яку можна носити як із кросівками та футболками, так і з сорочками, жакетами чи взуттям на підборах.

Тож власницям широких джинсів не варто поспішати ховати їх у шафу. Цей фасон залишається актуальним і надалі, а головне - легко адаптується до різних стилів.

Джинси-"цигарки" - головний тренд

А ось найбільш актуальною новинкою сезону називають прямі вузькі джинси, які часто порівнюють із силуетом "цигарка". Вони щільніше сидять по нозі, але при цьому не облягають її так сильно, як класичні скіні.

Саме в цьому полягає головна відмінність. Джинси-"цигарки" зберігають прямий силует від стегна донизу й не мають сильного звуження біля щиколотки.

Найефектніше така модель може виглядати на довгих і струнких ногах, адже підкреслює вертикальну лінію силуету. Водночас це не означає, що від такого фасону потрібно відмовлятися власницям інших типів фігури - варто лише правильно підібрати посадку, довжину та взуття.

Що робити з джинсами скіні

Попри те, що джинси скіні поки не стали масовим трендом, їхнє повернення вже помітне. Такі моделі поступово з’являються в актуальних образах, але поки їх носять значно рідше, ніж широкі або прямі джинси.

Тож якщо ви ще не готові повертатися до максимально обтислих моделей, поспішати не потрібно. Для повсякденного гардероба зараз достатньо обрати прямі джинси-"цигарки" або залишитися з улюбленою широкою моделлю.

Головний висновок сезону простий: денім стає різноманітнішим. Потерті джинси з дірками можна сміливо поєднувати з класичними речами, широкі моделі залишаються базою, а прямі джинси-"цигарки" поступово стають одним із головних фасонів сезону.