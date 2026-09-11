UA / RU
rbc.ua
Последние новости
15:10 Тренды
Забытые джинсы возвращаются в моду: какие модели стоит достать из шкафа
14:07 Гороскопы
Нежное звучание и интересная история: что означает имя Полина и когда празднуют ее именины
13:29 Люди
Ясинский объяснил, зачем Потап и Каменских дали скандальное интервью на русском: "Оторваны от реальности"
12:59 Люди
"Фабрика зірок" определила участников нового сезона: жюри изменило решение в последний момент
12:23 Гороскопы
Рак, Скорпион и Рыбы заранее ощущают опасность: у кого самая сильная интуиция
11:31 Люди
Покупали годами, а потом прекратили: женщины назвали вещи, на которые зря тратили деньги
09:45 Вкусно
Грибной паштет, не похожий на обычный: секрет в маринованном огурце
08:12 Люди
Жогло из "Вар'ятів" назвал цену похудения на 65 кг: на операцию пришлось одалживать
06:05 Гороскопы
Таро-гороскоп на 11 сентября: советы для всех знаков Зодиака про важные решения
20:13 Гороскопы
Весы, Овен, Рак и Козерог: их ждет неожиданный шанс на достаток
Все новости
Главная Тренды Забытые джинсы возвращаются в моду: какие модели стоит достать из шкафа
Тренды 11 сентября 2026 · 15:10
Add as a preferred source on Google

Забытые джинсы возвращаются в моду: какие модели стоит достать из шкафа

Возможно, самая модная пара этого сезона уже давно лежит на верхней полке
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Забытые джинсы возвращаются в моду: какие модели стоит достать из шкафа

Какие джинсы будут в моде осенью 2026 (коллаж: Styler)

Мода на деним этого сезона делает неожиданный поворот: в тренды возвращаются потертости, дырки и фасоны, которые уже успели списать со счетов.

Styler со ссылкой на видео в Instagram фэшн-блогерши под ником julia_stylelover рассказывает, какие джинсы снова стоит носить осенью 2026.

"Поношенные" джинсы снова в моде

Джинсы с дырками и эффектом сильно поношенного денима снова становятся актуальными. Причем их слегка "старый" вид - не недостаток, а главная особенность такого тренда.

Модели могут выглядеть так, будто их носили много лет, часто стирали и только недавно достали из шкафа. Потертости, выцветший цвет, необработанные края и дыры создают эффект непринужденного образа, который сейчас особенно популярен.

Чтобы такой деним не выглядел слишком небрежно, его можно совмещать с контрастными вещами. К примеру, стилисты советуют носить потертые джинсы с чистой белой рубашкой - такой контраст делает образ более собранным и современным.

Джинсы со стрелками

Еще один интересный тренд сезона - джинсы со стрелками. Речь идет о моделях, на которых спереди есть четкая вертикальная линия, похожая на стрелку на классических брюках.

Она может быть сформирована с помощью специального шва или создана благодаря глажке. Такой прием не только придает джинсам необычный вид, но и визуально извлекает силуэт.

Вертикальная линия привлекает внимание к ногам и может сделать их визуально длиннее и стройнее. Поэтому такая модель особенно хорошо подходит тем, кто хочет скорректировать пропорции с помощью одежды.

Широкие джинсы

Несмотря на появление новых трендов, широкие джинсы никуда не исчезают. Они остаются одной из самых универсальных моделей, которую можно носить как с кроссовками и футболками, так и с рубашками, жакетами или обувью на каблуке.

Так что обладательницам широких джинсов не стоит спешить прятать их в шкаф. Этот фасон остается актуальным и в дальнейшем, а главное - легко адаптируется к разным стилям.

Джинсы-"сигареты" - главный тренд

А вот наиболее актуальной новинкой сезона называют прямые узкие джинсы, которые часто сравнивают с силуэтом "сигарета". Они плотнее сидят по ноге, но при всем этом не облегают ее так сильно, как традиционные скинни.

Именно в этом состоит главное отличие. Джинсы-"сигареты" сохраняют прямой силуэт от бедра вниз и не имеют сильного сужения у лодыжки.

Эффектнее всего такая модель может выглядеть на длинных и стройных ногах, ведь подчеркивает вертикальную линию силуэта. В то же время, это не значит, что от такого фасона нужно отказываться обладательницам других типов фигуры - стоит лишь правильно подобрать посадку, длину и обувь.

Что делать с джинсами скинни

Несмотря на то, что джинсы скинни пока не стали массовым трендом, их возврат уже заметен. Такие модели постепенно появляются в актуальных образах, но пока их носят гораздо реже, чем широкие или прямые джинсы.

Так что если вы еще не готовы возвращаться к максимально обтягивающим моделям, торопиться не нужно. Для повседневного гардероба сейчас достаточно выбрать прямые джинсы-сигареты или остаться с любимой широкой моделью.

Главный вывод сезона прост: деним становится более разнообразным. Потертые джинсы с дырками можно смело сочетать с классическими вещами, широкие модели остаются базой, а прямые джинсы-сигареты постепенно становятся одним из главных фасонов сезона.

Ранее Styler рассказывал, почему модные осенние цвета могут испортить образ.

Теги: Модные тренды Стиль жизни Тренды
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Рак, Скорпион и Рыбы заранее ощущают опасность: у кого самая сильная интуиция Гороскопы Рак, Скорпион и Рыбы заранее ощущают опасность: у кого самая сильная интуиция
Покупали годами, а потом прекратили: женщины назвали вещи, на которые зря тратили деньги
Покупали годами, а потом прекратили: женщины назвали вещи, на которые зря тратили деньги Люди
Грибной паштет, не похожий на обычный: секрет в маринованном огурце
Грибной паштет, не похожий на обычный: секрет в маринованном огурце Вкусно
Больше интересного
Жогло из "Вар'ятів" назвал цену похудения на 65 кг: на операцию пришлось одалживать Жогло из "Вар'ятів" назвал цену похудения на 65 кг: на операцию пришлось одалживать Елена Ткаченко · 11 сентября 2026, 08:12
Чихнули дважды или трижды подряд: что это значит по народным приметам Чихнули дважды или трижды подряд: что это значит по народным приметам Наталия Крижановская · 10 сентября 2026, 17:43
"Я не знаю, что это": как Керри Брэдшоу впервые увидела iPhone в "Сексе в большом городе" "Я не знаю, что это": как Керри Брэдшоу впервые увидела iPhone в "Сексе в большом городе" Елена Ткаченко · 10 сентября 2026, 19:06
Нежное звучание и интересная история: что означает имя Полина и когда празднуют ее именины Нежное звучание и интересная история: что означает имя Полина и когда празднуют ее именины Наталия Крижановская · 11 сентября 2026, 14:07