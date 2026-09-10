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Главная Тренды "Я не знаю, что это": как Керри Брэдшоу впервые увидела iPhone в "Сексе в большом городе"
Тренды 10 сентября 2026 · 19:06
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"Я не знаю, что это": как Керри Брэдшоу впервые увидела iPhone в "Сексе в большом городе"

В 2008 году iPhone был столь новым, что даже Керри Брэдшоу не сразу поняла, как им пользоваться
Елена Ткаченко Елена Ткаченко редактор Styler
"Я не знаю, что это": как Керри Брэдшоу впервые увидела iPhone в "Сексе в большом городе"

Кэрри в фильме "Секс в большом городе" (коллаж: Styler)

Сегодня iPhone является привычной частью повседневной жизни, но в фильме "Секс в большом городе" 2008 года Кэрри Брэдшоу еще не знала, как им пользоваться. Забавная сцена выглядит особенно интересной на фоне новой презентации Apple, где показали не только привычные форматы, но даже сложный телефон.

Styler рассказывает о культовом моменте с Кэрри, который сегодня выглядит как настоящая технологическая капсула времени.

Кэрри осталась без телефона перед свадьбой

Одна из ключевых сцен фильма проходит непосредственно перед свадьбой Керри и мистера Бига.

Подруги приезжают в Нью-Йоркскую публичную библиотеку, где должна пройти церемония. Кэрри уже в свадебном платье, но жениха нет.

"Биг не здесь", - сообщают ей подруги.

Кэрри начинает нервничать и спрашивает, звонил ли кто-нибудь ему. В ответ она слышит тишину.

"Дайте телефон. Кто-то, дайте мне телефон", - просит Кэрри.

Скриншоты из фильма

В это время Саманта протягивает ей первый iPhone. Кэрри смотрит на устройство, пытается понять, как им пользоваться.

"Я не знаю, что это", - говорит героиня.

После этого она отдает iPhone назад и берет другой телефон, чтобы позвонить по телефону Бигу. Сцена дословно зафиксирована в сценарии фильма, а тогдашние публикации отдельно обращали внимание на этот момент.

Для Керри iPhone был слишком современным

Сегодня реакция героини может показаться странной. Сенсорный экран стал настолько привычным, что даже маленькие дети легко разбираются в базовых функциях смартфона.

Но фильм вышел в 2008 году. Первый iPhone Apple представила только годом ранее, в январе 2007-го. Технология была новой, а телефоны с физическими кнопками по-прежнему оставались стандартом для миллионов людей.

Именно поэтому сцена из Кэрри хорошо передает атмосферу того периода: iPhone уже был модным и желанным гаджетом, но еще не стал универсальным телефоном, которым умеют пользоваться все.

В самом фильме это подчеркивают и телефоны других героинь. Саманта пользуется iPhone, Миранда имеет BlackBerry 8700, а Керри остается со своим розовым Samsung 510, украшенным стразами.

Кэрри вообще не спешила принимать новые технологии

Брэдшоу вообще не была героиней, стремившейся первой попробовать каждую технологическую новинку. Ее образ в фильме построен вокруг совсем других вещей: моды, отношений, Нью-Йорка, писательства и его собственного образа жизни.

Ее телефон также отлично это демонстрирует. Розовый Samsung Керри был оклеен стразами, а корпус приходилось скреплять скотчем. На фоне новенького iPhone Саманты он выглядел максимально персонализированным и старомодным.

iPhone появился в фильме почти сразу после выхода

Первый iPhone представили 9 января 2007, а уже 29 июня он поступил в продажу в США. В сентябре того же года Apple объявила о продаже миллионного устройства.

Поэтому к премьере "Секса в большом городе" в мае 2008 года iPhone уже успел стать заметным культурным феноменом, хотя еще не был столь привычным, как сегодня. В фильме его получила именно Саманта - персонажка, по сюжету живущая в Лос-Анджелесе, работающая в сфере пиара и постоянно находящаяся в среде моды, развлечений и новых трендов.

Что известно о новой презентации Apple

На сентябрьской презентации Apple показала новое поколение своих устройств. Среди главных новинок - iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с новым чипом и заявленной автономностью до 45 часов, а также первый складной смартфон компании, iPhone Duo.

Отдельно Apple обновила и линейку часов, представив Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4. Также компания показала новые AirPods 5.

В Украине предзаказы на новинки стартуют 18 сентября, а официальные продажи - 25 сентября. В то же время iPhone Duo появится позже, в конце октября или начале ноября. Предыдущие цены на новые iPhone уже обнародовали, в Украине топовые конфигурации могут обойтись до 188 тысяч гривен.

Ранее стало известно, когда можно оформить предзаказ на iPhone в Украине.

Теги: iPhone Звезды шоу-бизнеса
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