Чихнули дважды или трижды подряд: что это значит по народным приметам

Одно чихание мы обычно воспринимаем как нормальную реакцию организма. Но в народной культуре даже такой обыденной вещи могли придавать особое значение и связывать ее с разными приметами.

Styler рассказывает, что означают два и три чихания подряд и почему самому чиханию издавна приписывали символический смысл.

Если чихнули дважды

Сегодня можно встретить популярное толкование, согласно которому два чихания подряд означают, что человека кто-то вспоминает или говорит о нем.

В то же время, считать это универсальной давней украинской приметой не стоит. Старые источники подтверждают, что самому чиханию действительно придавали особое значение, однако четкой системы, где каждое количество чихань имело одинаковое значение для всех украинцев, они не дают.

Поэтому трактовку "чихнули дважды - вас вспоминают" правильнее воспринимать как одну из современных версий народной приметы.

А что значит три чихания

С тройным чиханьем ситуация схожая.

В современных толкованиях можно встретить версию, по которой три чихания подряд связывают со счастьем, удачей или приятным известием. Но единого значения для этой приметы нет.

Так что говорить, что наши предки якобы точно верили в формулу "трижды чихнул - будет счастье", было бы преувеличением.

Какое значение чихания имело на самом деле

А вот самое чихание действительно было частью древних народных верований.

Иван Франко в "Галицко-русских народных присказках" приводил высказывание "На что погадал, на то чихнул" и объяснял его народным верованием: если человек чихнул во время определенного высказывания, это воспринимали как подтверждение его правдивости.

О вере в особое значение чихания писал и историк Иван Крипьякевич в труде "История украинской культуры". Он вспоминал, что среди повседневных верований украинцев были приметы, связанные со встречами, голосами птиц, гаданием и именно чиханьем.

То есть чихание действительно могло восприниматься как определенный знак, однако его значение зависело от ситуации и конкретной традиции, а не только от того, сколько раз человек чихнул.

Сегодня же приметы о двух или трех чиханиях подряд следует воспринимать скорее как часть современного фольклора, а не как точное предсказание будущего.