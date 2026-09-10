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Главная Вкусно Запеченный перец на зиму: простой рецепт с чесноком и зеленью
Вкусно 10 сентября 2026 · 16:31
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Запеченный перец на зиму: простой рецепт с чесноком и зеленью

Заготовка получается ароматной, сочной и очень насыщенной по вкусу
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Запеченный перец на зиму: простой рецепт с чесноком и зеленью

Запеченный перец в банке на зиму (фото: Styler)

Сладкий перец можно не только мариновать или замораживать, но и запечь перед закручиванием. Благодаря этому он приобретает насыщенный вкус и приятный аромат, а чеснок и зелень делают заготовку еще более выразительной.

Styler со ссылкой на публикацию фудблогерки danilchenko_77 в Instagram делится рецептом запеченного перца на зиму, который легко приготовить в сезон.

Что вам понадобится

Рецепт рассчитан на банку объемом 0,5 л. Для него лучше брать перец с толстыми "стенками" - после запекания он останется сочным.

  • сладкий перец - нужное количество для заполнения банки,
  • чеснок - 3 зубчика,
  • зелень - по вкусу,
  • соль - 1 ч. л.,
  • сахар - 1 ст. л.,
  • уксус - 1 ч. л.0
  • растительное масло - для смазывания перца.

Как запечь перец

Перец смажьте небольшим количеством растительного масла и выложите на противень. Запекайте при 180 градусах до появления красивой румяной корочки (примерно 25-40 мин, в зависимости от вашей духовки или аэрогриля).

Готовый перец переложите в кастрюлю, накройте крышкой и оставьте париться примерно на 20 минут. После этого снимите с него шкурку и очистите от семян.

На дно стерильной банки положите немного зелени, затем слой перца, измельченный чеснок и снова зелень. Чередуйте слои, пока банка не заполнится.

Добавьте соль, сахар и уксус, после чего залейте перец выделившимся во время запекания соком до самого верха.

Банку накройте крышкой и стерилизуйте 10 минут. Затем закрутите, переверните вверх дном, укутайте и оставьте до полного охлаждения.

Такой перец можно подавать как самостоятельную закуску или использовать в качестве дополнения к мясным и овощным блюдам.

Приятного аппетита!

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Теги: Рецепты
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