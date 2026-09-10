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Главная Вкусно Медовик, который можно готовить заранее: 12 тонких коржей и 3 крема на выбор
Вкусно 10 сентября 2026 · 10:03
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Медовик, который можно готовить заранее: 12 тонких коржей и 3 крема на выбор

Испечь тонкие коржи можно заранее, а сам торт собрать уже потом, буквально через несколько минут
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Медовик, который можно готовить заранее: 12 тонких коржей и 3 крема на выбор

Домашний медовик с кремом (коллаж: Styler)

Домашний медовик - десерт, который требует немного времени на подготовку, но этот рецепт поможет разделить процесс на несколько этапов. Коржи можно испечь заранее, а когда захочется торта, останется только приготовить крем и собрать десерт.

Styler со ссылкой на видео со страницы "Готовим с Катюшкой" в Facebook делится рецептом медовника из тонких медовых коржей и сразу тремя вариантами крема - заварным, сметанным и карамельным.

Медовые коржи

Из этого количества продуктов выйдет 12 коржей диаметром 26 см.

Ингредиенты:

  • масло - 200 г,
  • мед - 200 г,
  • сахар - 300 г,
  • сода - 2 ч. л.,
  • яйца - 4 шт.,
  • мука - 1 кг.

Приготовление:

Масло, мед и сахар соедините в кастрюле и поставьте в огонь. Нагревайте, пока все ингредиенты полностью не растворятся.

Добавьте соду. Масса начнет активно увеличиваться в объеме, а примерно через 5 минут приобретет карамельный цвет. Снимите с огня и охладите.

Затем добавьте яйца и перемешайте. Постепенно всыпьте муку и замесите тесто.

Разделите его на части, тонко раскатайте коржи и выпекайте каждый при 180 градусах около 5 минут .

Коржи можно приготовить заранее, а затем использовать для сборки медовика.

Заварной крем - нежный и классический

Ингредиенты:

  • молоко - 1 л,
  • яйца - 4 шт.,
  • сахар - 200 г,
  • мука - 4 ст. л.,
  • масло - 200 г.

Приготовление:

800 мл молока поставьте на небольшой огонь. Отдельно смешайте яйца, муку и сахар, затем влейте в эту смесь оставшиеся 200 мл молока.

Добавьте яичную смесь к горячему молоку и варите на плите, постоянно перемешивая, до появления первых пузырьков.

Снимите крем с огня, добавьте масло и перемешайте. Накройте пленкой в контакт и оставьте охлаждаться.

Сметанный крем - самый простой вариант

Если не хочется долго варить крем, можно приготовить сметанный.

Ингредиенты:

  • сметана - 800 г,
  • сахарная пудра - 150 г.

Просто соедините сметану с сахарной пудрой и перемешайте до однородности. Крем готов.

Карамельный крем - для более насыщенного вкуса

Ингредиенты:

  • вареное сгущенку - 500 г,
  • крем-сырь - 800 г.

Соедините вареную сгущенку с крем-сыром и взбейте миксером до однородной консистенции.

Готовые коржи перемажьте выбранным кремом, сложите один на один и оставьте медовик пропитаться. После этого торт можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

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Теги: Рецепты
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