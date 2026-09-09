Блинчики "три стакана": быстрый рецепт с нежным заварным кремом

Иногда для вкусного десерта не нужны дорогостоящие ингредиенты или сложные техники. Эти блины готовятся очень просто, а заварной крем делает их нежными и прекрасно дополняет вкус.
Styler со ссылкой на сообщение блоггерки danilchenko_77, опубликованный на странице в Instagram , делится простым рецептом блинов с заварным кремом, который легко повторить дома.
Ингредиенты для блинов
Для теста понадобятся обычные продукты, легко найти в любом магазине.
- 3 яйца,
- 2 ст. л. сахара,
- щепотка соли,
- 300 мл молока,
- 300 мл муки,
- 300 мл кипятка,
- 2 ст. л. растительного масла.
Как приготовить блины
Яйца смешайте с сахаром и щепоткой соли. Влейте молоко, добавьте растительное масло и постепенно всыпьте муку.
Хорошо перемешайте тесто, чтобы не осталось комочков. После этого влейте 300 мл кипятка и снова тщательно перемешайте.
Разогрейте сковороду и выпекайте блины по бокам до готовности.
Как сделать заварной крем
Для крема нужны:
- 1 яйцо,
- 70 г сахара,
- 20 г крахмала,
- 270 мл молока,
- 50 г масла,
- ваниль - по вкусу.
В кастрюле смешайте яйцо, сахар и крахмал. Добавить молоко и поставить смесь на слабый огонь.
Постоянно перемешивая, заварите крем до загустения. Затем добавьте 50 г масла, хорошо перемешайте и оставьте охлаждаться.
Готовые блины можно перемазать заварным кремом, сложив их один на один.
Перед подачей десерт следует немного охладить, чтобы крем лучше держал форму.
Такие блины получаются нежными, ароматными и сытными, а благодаря простым ингредиентам рецепт можно приготовить без больших затрат.
Смачного!
Раньше мы рассказывали, как приготовить "школьную" ватрушку с сыром и изюмом - булочки по этому рецепту получаются чрезвычайно рыхлыми и вкусными.