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Главная Вкусно Блинчики "три стакана": быстрый рецепт с нежным заварным кремом
Вкусно 09 сентября 2026 · 09:53
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Блинчики "три стакана": быстрый рецепт с нежным заварным кремом

Из простых и доступных продуктов можно приготовить десерт, который не стыдно подать даже на праздничный стол
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Блинчики "три стакана": быстрый рецепт с нежным заварным кремом

Блинчики с заварным кремом (коллаж: Styler)

Иногда для вкусного десерта не нужны дорогостоящие ингредиенты или сложные техники. Эти блины готовятся очень просто, а заварной крем делает их нежными и прекрасно дополняет вкус.

Styler со ссылкой на сообщение блоггерки danilchenko_77, опубликованный на странице в Instagram , делится простым рецептом блинов с заварным кремом, который легко повторить дома.

Ингредиенты для блинов

Для теста понадобятся обычные продукты, легко найти в любом магазине.

  • 3 яйца,
  • 2 ст. л. сахара,
  • щепотка соли,
  • 300 мл молока,
  • 300 мл муки,
  • 300 мл кипятка,
  • 2 ст. л. растительного масла.

Как приготовить блины

Яйца смешайте с сахаром и щепоткой соли. Влейте молоко, добавьте растительное масло и постепенно всыпьте муку.

Хорошо перемешайте тесто, чтобы не осталось комочков. После этого влейте 300 мл кипятка и снова тщательно перемешайте.

Разогрейте сковороду и выпекайте блины по бокам до готовности.

Как сделать заварной крем

Для крема нужны:

  • 1 яйцо,
  • 70 г сахара,
  • 20 г крахмала,
  • 270 мл молока,
  • 50 г масла,
  • ваниль - по вкусу.

В кастрюле смешайте яйцо, сахар и крахмал. Добавить молоко и поставить смесь на слабый огонь.

Постоянно перемешивая, заварите крем до загустения. Затем добавьте 50 г масла, хорошо перемешайте и оставьте охлаждаться.

Готовые блины можно перемазать заварным кремом, сложив их один на один.

Перед подачей десерт следует немного охладить, чтобы крем лучше держал форму.
Такие блины получаются нежными, ароматными и сытными, а благодаря простым ингредиентам рецепт можно приготовить без больших затрат.

Смачного!

Раньше мы рассказывали, как приготовить "школьную" ватрушку с сыром и изюмом - булочки по этому рецепту получаются чрезвычайно рыхлыми и вкусными.

Теги: Рецепты Блинчики
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